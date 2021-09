„Penalty mai clar ca ală nu se vede!” Dan Petrescu atacă arbitrajul după prima victorie de la revenirea la Cluj 

După înfrângerile cu FC Botoșani și FK Jablonec, ambele cu același scor, 0-1, Dan Petrescu a reușit să obțină prima victorie de la revenirea în Gruia. CFR s-a impus cu 1-0 în fața Universității Craiova, în a noua etapă din Liga 1, singurul gol al partidei fiind marcat de Andrei Burcă, în urma unei faze fixe.

Cu toate că a obținut un succes contra unei rivale la titlu, tehnicianul clujenilor a fost nemulțumit că Marcel Bîrsan nu a acordat penalty în minutul 72, când Bancu l-a atins pe Manea.

Petrescu: „Din păcate, nu am primit ce meritam”

„Eu zic că e un început extraordinar, am jucat cu o echipă în formă, care a avut toți jucătorii valizi, in schimb CFR are 6 jucători accidentați, dintre care trei atacanți. Meritul este al jucătorilor, au jucat cu spirit, cu sufletul și am înscris un gol pe care l-am pregătit dimineata la antrenament.

Din păcate, nu am primit ce meritam, un penalty mai clar ca ală nu se vede. Penalty și roșu! Toată țara a văzut. E o fază prea simplă să nu o vezi. Putea să conteze. Eu zic că trebuie să fie mai atenți arbitri la asemenea faze clare. Și la Botoșani am avut două penalty-uri, azi unul, se numără. Le numărăm.

Astăzi nu am avut talie, dar le-am spus jucătorilor că nu contează să fii înalt, ci să vrei să ajungi înaintea adversarului. Și Craiova a avut ocaziile ei, nu poti sa spui că nu a jucat. Se vede mâna lui Reghecampf, echipa a jucat altceva.

Le-am spus că nu mai putem să jucăm mingiile la cap, dar m-a susprins Costache. A câștigat și duelurile la cap cu Găman și Screciu. A demonstrat că merită să fie la CFR. Cu el în teren s-au luat patru campionate”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.