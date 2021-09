S-a scris istorie în Champions League! Sevilla - Salzburg, primul meci în care se acordă patru penalty-uri 

Prima repriză a fost una cu adevărat intensă, în care s-a scris istorie, după ce arbitrul Kulbakov a acordat nu mai puțin de 4 penalty-uri.

Primul a venit în minutul 13, și a fost acordat cu ajutorul VAR, însă Adeyemi nu a reușit să înscrie pentru Salzburg. Cu toate astea, austriecii au mai primit o șansă în minutul 21, iar de această dată Sucic nu a mai ratat. În minutul 37, Salzburg a mai primit un penalty după un fault al portarului Bono, însă Sucic nu a mai reușit să trimită în poartă.

Sevilla a egalat în minutul 42, prin Rakitic, care a înscris tot din penalty, după ce arbitrul a verificat și validat faza cu ajutorul VAR.

După cele patru penalty-uri acordate în mai puțin de jumătate de oră, meciul a intrat direct în istoria Champions League. Până acum, în niciun alt meci nu s-au mai acordat patru lovituri de pedeapsă.

There have been four penalties in a single game for the first time in Champions League history.

And all four have come in the first half. ???? https://t.co/SvxakLGL0E