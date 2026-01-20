Răsturnare de situație! L-a refuzat pe Dan Șucu și semnează în Germania: „Discuții avansate”

Răsturnare de situație! L-a refuzat pe Dan Șucu și semnează în Germania: „Discuții avansate"
Atacantul este tot mai aproape de o mutare surprinzătoare. 

Genoadan sucuEdin Dzeko
Edin Dzeko a decis să spună „nu” variantelor din Serie A și este la un pas de a semna cu Schalke 04, formație care evoluează în liga a doua din Germania.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Dzeko a ajuns deja la un acord de principiu cu Schalke. Clubul german poartă în acest moment discuții avansate cu Fiorentina, echipa la care bosniacul este sub contract până la finalul sezonului, dar și cu agentul Alessandro Lucci, pentru a stabili ultimele detalii ale mutării.

Dan Șucu l-a dorit la Genoa

Recent, Genoa, club patronat de Dan Șucu, s-a interesat oficial de situația lui Edin Dzeko. Italienii au analizat posibilitatea unui transfer în această iarnă, după cum a prezentat Sport.ro aici.

Revenit în Italia după despărțirea de Fenerbahce, Edin Dzeko nu a reușit să se impună la Fiorentina. În 18 meciuri oficiale disputate pentru „viola”, bosniacul a marcat doar două goluri, fiind folosit de cele mai multe ori ca rezervă.

Pe lângă Genoa, și Paris FC a fost menționată printre cluburile interesate de fostul atacant de la Manchester City și Wolfsburg.

