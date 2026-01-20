Răsturnare de situație! L-a refuzat pe Dan Șucu și semnează în Germania: „Discuții avansate”

Edin Dzeko a decis să spună „nu” variantelor din Serie A și este la un pas de a semna cu Schalke 04, formație care evoluează în liga a doua din Germania.



Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Dzeko a ajuns deja la un acord de principiu cu Schalke. Clubul german poartă în acest moment discuții avansate cu Fiorentina, echipa la care bosniacul este sub contract până la finalul sezonului, dar și cu agentul Alessandro Lucci, pentru a stabili ultimele detalii ale mutării.

