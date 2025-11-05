Iosif Rotariu (63 de ani) s-a arătat devastat de pierderea lui Emeric Ienei, decedat astăzi la vârsta de 88 de ani. Fostul mare mijlocaș al naționalei României s-a destăinuit, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, cu privire la impactul pe care l-a avut Ienei în cariera sa.

Iosif Rotariu, afectat de pierderea lui Emeric Ienei

Rotariu și-a amintit cum Emeric Ienei l-a adus de la Poli Timișoara la Steaua București în 1986, după cucerirea Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla. De asemenea, debutul său la echipa națională poartă tot semnătura regretatului antrenor, precum și decizia de a-l marca pe Diego Maradona la Cupa Mondială din Italia în celebrul Argentina - România 1-1 din 1990.

„A pierdut, în primul rând, lumea, nu numai fotbalul. Sunt prea multe, dânsul m-a adus pe mine de la Poli Timișoara la Steaua în '86, după Cupa Campionilor. Apoi tot dânsul m-a debutat la echipa națională și am jucat la Campionatul Mondial din Italia. Sunt multe...

Dânsul a fost cel care a decis să-l marchez pe Maradona și mi-a marcat și mie cariera. Întotdeauna a avut încredere în mine. Când m-am dus la Steaua, dânsul a insistat să merg acolo.

La Campionatul Mondial tot dânsul m-a luat, m-a folosit fundaș stânga în preliminarii, iar la Mondial, înainte de turneu, am avut o discuție privată și mi-a zis: 'Nu mai pot să te las să joci fundaș stânga, că-mi bat joc de tine. Ești prea bun, trebuie să joci la mijloc'. Așa am jucat la mijloc!

A fost ca un părinte, ca un tată, ca un om. N-a avut niciodată vreun conflict cu un jucător, a gestionat, poate, cei mai mari jucători ai României. N-a avut divergențe cu nimeni.

(n.r. - Dacă ați putea să-l caracterizați într-un singur cuvânt, care ar fi acela?) Gentleman!”, a spus Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Performanțele inegalabile are regretatului Emeric Ienei



Pe lângă cea mai mare performanță din istoria țării noastre (câștigarea Cupei Campionilor Europeni), Emeric Ienei a strâns un palmares impresionant alături de „militari”. 5 titluri naționale (1976, 1978, 1985, 1986 și 1994) îi poartă semnătura. De asemenea, legendarul tehnician a mai cucerit cu Steaua de 3 ori Cupa României (1976, 1985 și 1999).



Emeric Ienei a fost antrenorul Stelei București în 6 mandate: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998 - 2000. Ienei a ocupat, de asemenea, rolul de selecționer al României în două rânduri: 1986-1990 și 2000.

