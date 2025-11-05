Ilie Dumitrescu, elev al lui Emeric Ienei la echipa națională și la Steaua București, a vorbit despre calitățile regretatului antrenor. Ienei s-a stins la vârsta de 88 de ani din cauza unei comoții cerebrale.

Ilie Dumitrescu, elogiu pentru legendarul Emeric Ienei

Dumitrescu a afirmat despre tehnicianul câștigător al Cupei Campionilor Europeni din 1986 că a fost cel mai nobil antrenor din fotbalul românesc. Analistul TV a comunicat, de asemenea, că Ienei stăpânea „arta de a gestiona vestiarul” și avea o mentalitate de învingător.

„Cel mai nobil antrenor din fotbalul românesc. Avea arta de a gestiona foarte bine vestiarul prin metodele de antrenament. Era o personalitate puternică, avea mentalitate de învingător. Își propunea ca noi să fim cei care controlam jocul, să ne asumăm și să avem personalitate în joc. De asta a si ajuns sa facă performanță, pentru că avea o personalitate diferită.

Avea o filozofie de antrenor mare. Îi plăcea să avem posesia, spunea că atât timp cât noi avem mingea nu ne poate pune nimeni probleme. Dacă vă amintiți, la finala de la Sevilla cu Barcelona, Steaua a avut posesia”, a declarat, Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Emeric Ienei s-a stins la vârsta de 88 de ani

Legendarul Emeric Ienei a decedat la 88 de ani în locuința sa din Oradea. Informația a fost confirmată de Sandu Boc, bunul prieten al legendarului antrenor stelist, pentru gsp.ro.

Emeric Ienei a stat pe banca tehnică a Stelei București în mai multe perioade: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998-2000, timp în care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, trei cupe interne și cinci titluri.

Emeric Ienei, performanță inegalabilă pentru fotbalul românesc

În anul 1986 a cucerit Cupa Campionilor Europeni ca antrenor al echipei Steaua Bucuresti, care avea lotul format la acea vreme din Helmuth Duckadam, Ștefan Iovan, Miodrag Belodedici, Anton Weissenbacher, Dumitru Stângaciu, Ilie Bărbulescu, Adrian Bumbescu, Tudorel Stoica, Ladislau Bölöni, Mihail Majearu, Marius Lăcătuș, Constantin Pistol, Gavrilă Balint, Victor Pițurcă, Marin Radu II și Lucian Bălan. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă.

Fostul mare tehnician a dirijat ultima dată naționala României, în perioadele octombrie 1986– iunie 1990 și ianuarie 2000 - iunie 2000. În 2010 a fost președinte de onoare al FCSB-ului.

