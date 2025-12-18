FOTO ȘI VIDEO Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a României!

Juan Bauza (29 de ani) aparține în continuare de FC U Craiova, formație retrogradată în vară în Liga 3, iar ulterior exclusă din campionat. În vară, mijlocașul argentinian a fost împrumutat la Atletico Nacional, în Columbia.

Juan Bauza a cucerit Cupa Columbiei, primul trofeu din carieră

Împrumutat în vară la Atletico Nacional, una dintre cele mai importante echipe din Columbia, Bauza a reușit să evolueze constant într-o echipă din care au mai făcut parte starurile David Ospina, Matheus Uribe sau Alfredo Morelos.

După aproximativ cinci luni în care a strâns 27 de meciuri, 3 goluri și 4 pase decisive, Juan Bauza și-a trecut în palmares și primul trofeu din carieră. Atletico Nacional a cucerit Cupa Columbiei după ce a trecut în finală de Independiente Medellin (0-0 în tur și 1-0 la retur).

Bauza a fost rezervă neutilizată în returul finalei, însă pe parcursul acestei ediții din Cupa Columbiei a marcat un gol și a oferit două assist-uri.

Atletico Nacional este echipa cu cele mai multe Cupe ale Columbiei în palmares, 8. Actuala echipă a lui Juan Bauza a câștigat ultimele trei ediții.

FC U Craiova a stabilit o clauză de 2,5 milioane de euro pentru transferul definitiv al lui Juan Bauza

Bauza este împrumutat până în vară la Atletico Nacional. Clubul din Columbia are și opțiunea unui transfer definitiv în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro, iar informațiile venită în ultimele luni din America de Sud arată că gruparea din Medellin ar fi tentată să o activeze.

"Juan Bauza performează la un nivel remarcabil", au scris în octombrie columbienii de la El Deportivo.

În plus, Bauza, ajuns la 29 de ani, a recunoscut într-un interviu acordat în Argentina că și-ar dori să fie transferat definitiv de Atletico Nacional.

"De obicei sunt o persoană realistă și gândesc pe termen scurt, dar mi-aș dori foarte mult să fiu cumpărat definitiv și să joc la Atletico Nacional pentru o perioadă lungă", a spus Bauza, potrivit TyC Sports.

