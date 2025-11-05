Emerich Ienei a decedat astăzi, la vârsta de 88 de ani, în urma unei comoții cerebrale. Durerosul eveniment s-a petrecut în locuința sa din Oradea. Ienei a rămas în istoria fotbalului românesc printre cei mai mari antrenori, reușind să câștige alături de Steaua București Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986.

Performanțele inegalabile are regretatului Emerich Ienei

Pe lângă cea mai mare performanță din istoria țării noastre, Emerich Jenei a strâns un palmares impresionant alături de „militari”. 5 titluri naționale (1976, 1978, 1985, 1986 și 1994) îi poartă semnătura. De asemenea, legendarul tehnician a mai cucerit cu Steaua de 3 ori Cupa României (1976, 1985 și 1999).

Emerich Ienei a fost antrenorul Stelei București în 6 mandate: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998 - 2000. Ienei a ocupat, de asemenea, rolul de selecționer al României în două rânduri: 1986-1990 și 2000.

A scris istorie și pentru naționala României

Ienei a înregistrat două performanțe notabile la conducerea tehnică a primei reprezentative. În primul său mandat de selecționer a calificat România în optimile Campionatului Mondial din 1990, iar în al doilea în sferturile de finală ale Campionatului European din 2000.

În 1990, România trecea de faza grupelor la Mondialul din Italia, după o victorie cu URSS (2-0), o înfrângere cu Camerun (1-2) și un egal cu Argentina (1-1). „Tricolorii” au fost eliminați atunci dramatic în faza optimilor de finală de către Irlanda, 4-5 la loviturile de departajare, după un 0-0 în timpul regulamentar.

În vara anului 2000, tot sub conducerea lui Emerich Ienei, prima reprezentativă a realizat calificarea în sferturile de finală ale competiției dintr-o „grupă a morții”. După un egal cu Germania (1-1) și o înfrângere cu Portugalia (0-1), sub bacheta lui Ienei a fost înregistrată o victorie de povestit nepoților: 3-2 cu Anglia.

Emerich Ienei avea la dispoziție atunci un lot format din fotbaliști ai „Generației de Aur” precum Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Miodrag Belodedici, Bogdan Stelea, Dan Petrecu sau Dorinel Munteanu, dar și reprezentanți ai generației următoare precum Adrian Mutu, Cristian Chivu, Bogdan Lobonț sau Cosmin Contra.

O legendă a Stelei București și ca fotbalist

Emerich Ienei a fost un simbol al Stelei București și ca fotbalist, chiar dacă este cunoscut în special pentru performanțele din cariera de antrenor. Ienei a îmbrăcat tricoul roș-albaștru între anii 1957–1969, evoluând pe posturile de fundaș central și de mijlocaș defensiv.

Fotbalistul Emerich Ienei a câștigat alături de „militari” de 3 ori Liga 1 (în sezoanele 1959–60, 1960–61 și 1967–68) și de 4 ori Cupa României (în stagiunile 1961–62, 1965–66, 1967–68 și 1968–69).

Pe lângă Steaua București, Ienei a mai evoluat pentru grupările Flamura Roșie Arad și Kayserispor. Defunctul simbol al fotbalului românesc a mai pregătit echipele Bihor Oradea, CS Târgoviște, naționala Ungariei, Parmalat, Panionios și Universitatea Craiova,

Știre în curs de actualizare

