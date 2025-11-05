În cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie, România l-a pierdut pe Emerich Ienei, fostul mare antrenor. La vârsta de 88 de ani, legenda Stelei a decedat în reședința sa din Oradea.



La scurt timp, au apărut și multe reacții în spațiul public. Foștii săi jucători, sfâșiați de durere, și-au amintit de impactul pe care l-a avut acesta asupra celei mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc.



Ianis Hagi: ”Îmi pare nespus de rău”



Ianis Hagi, fiul lui Gică Hagi, a aflat în interviul acordat pentru PRO TV în Alanya că fostul mare antrenor al Stelei a decedat.



„A fost unul dintre cei mai mari antrenori ai României, ai Europei, a avut succes și la nivel de club, și la nivel de echipă națională. Pe lângă asta, cunosc și multe povești din interior, datorită tatălui meu.



Îmi pare nespus de rău, e și greu să-ți găsești cuvintele într-un moment de acest gen... Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus Ianis, într-un interviu acordat reporterului PRO TV Violeta Colgiu.



Performanțele inegalabile are regretatului Emerich Ienei



Pe lângă cea mai mare performanță din istoria țării noastre (câștigarea Cupei Campionilor Europeni), Emerich Ienei a strâns un palmares impresionant alături de „militari”. 5 titluri naționale (1976, 1978, 1985, 1986 și 1994) îi poartă semnătura. De asemenea, legendarul tehnician a mai cucerit cu Steaua de 3 ori Cupa României (1976, 1985 și 1999).



Emerich Ienei a fost antrenorul Stelei București în 6 mandate: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998 - 2000. Ienei a ocupat, de asemenea, rolul de selecționer al României în două rânduri: 1986-1990 și 2000.

