FOTO Ce a avut de spus Gică Popescu după ce România l-a pierdut pe Emerich Ienei: ”Moștenirea lui va fi eternă”

Ce a avut de spus Gică Popescu după ce Rom&acirc;nia l-a pierdut pe Emerich Ienei: &rdquo;Moștenirea lui va fi eternă&rdquo; Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul internaţional Georghe Popescu a postat un mesaj emoţionant pe Facebook după decesul legendarului antrenor Emeric Ienei, el precizând că este “cea mai tristă veste” şi că moştenirea tehnicianului “va fi eternă”.

TAGS:
Gica PopescuGheorghe PopescuEmerich Ienei
Din articol

“Cea mai tristă veste... antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la naţională nu mai este printre noi. E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Jenei şi cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc.

A fost un om care a inspirat generaţii întregi de jucători care au făcut mari performanţe, iar moştenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi!”, a scris fostul căpitan al Generației de Aur, potrivit News.ro.

Emerich Ienei, cel mai mare antrenor din istoria Stelei

În anul 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni ca antrenor al echipei Steaua Bucuresti al cărui lot era format la acea vreme din Helmuth Duckadam, Ștefan Iovan, Miodrag Belodedici, Anton Weissenbacher, Dumitru Stângaciu, Ilie Bărbulescu, Adrian Bumbescu, Tudorel Stoica, Ladislau Bölöni, Mihail Majearu, Marius Lăcătuș, Constantin Pistol, Gavrilă Balint, Victor Pițurcă, Marin Radu II și Lucian Bălan. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă.

Fostul mare tehnician a dirijat ultima dată naționala României, în perioada ianuarie 2000 - iunie 2000, moment în care a bifat 11 apariții ca selecționer și a înregistrat o medie de 1.45 puncte pe meci, conform Transfermarkt.

  • În 2010 a fost președinte de onoare al FCSB-ului.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Momentul emoționant &icirc;n care Emerich Ienei a sărutat Cupa Campionilor Europeni după 35 de ani. Cuvintele marcante ale legendarului antrenor
Momentul emoționant în care Emerich Ienei a sărutat Cupa Campionilor Europeni după 35 de ani. Cuvintele marcante ale legendarului antrenor
Miodrag Belodedici și-a găsit cu greu cuvintele după ce Emerich Ienei a murit: &rdquo;Așa ceva n-am mai &icirc;nt&acirc;lnit&rdquo;
Miodrag Belodedici și-a găsit cu greu cuvintele după ce Emerich Ienei a murit: ”Așa ceva n-am mai întâlnit”
Ce a scris Steaua după decesul lui Emerich Ienei: &rdquo;Un lord al fotbalului&rdquo;
Ce a scris Steaua după decesul lui Emerich Ienei: ”Un lord al fotbalului”
Reacția lui Gabi Balint, după ce Emerich Ienei a decedat
Reacția lui Gabi Balint, după ce Emerich Ienei a decedat
ULTIMELE STIRI
Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Ianis Hagi a reacționat &icirc;ntr-un interviu pentru PRO TV după decesul lui Emerich Ienei
Ianis Hagi a reacționat într-un interviu pentru PRO TV după decesul lui Emerich Ienei
Portarul pe care Dinamo &icirc;l urmărește atent! &rdquo;C&acirc;inii&rdquo;, impresionați de evoluțiile lui
Portarul pe care Dinamo îl urmărește atent! ”Câinii”, impresionați de evoluțiile lui
Ce surpriză! Roberto Donadoni revine pe banca unei echipe din Italia
Ce surpriză! Roberto Donadoni revine pe banca unei echipe din Italia
Dinamo, victorie importantă &icirc;mpotriva campioanei Sloveniei, ACH Volley Ljubljana, &icirc;n turul secund al Ligii Campionilor
Dinamo, victorie importantă împotriva campioanei Sloveniei, ACH Volley Ljubljana, în turul secund al Ligii Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

FCSB are un nou director sportiv: Ne-am &icirc;nțeles!

FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"

Dioszegi s-a convins după ce a văzut &icirc;n Liga 2: Ei sunt cu un picior &icirc;n prima ligă, dar locul 2 de v&acirc;nzare

Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: "Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare"

Dennis Man, la raport! Nota primită &icirc;n Olanda, după ce a fost primul schimbat &icirc;n meciul din Champions League

Dennis Man, la raport! Nota primită în Olanda, după ce a fost primul schimbat în meciul din Champions League

Champions League | Olympiacos &ndash; PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct &icirc;n prelungiri

Champions League | Olympiacos – PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct în prelungiri

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs &icirc;n Liverpool &ndash; Real Madrid: &rdquo;Zonă gri!&rdquo;

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid: ”Zonă gri!”



Recomandarile redactiei
Ianis Hagi a reacționat &icirc;ntr-un interviu pentru PRO TV după decesul lui Emerich Ienei
Ianis Hagi a reacționat într-un interviu pentru PRO TV după decesul lui Emerich Ienei
Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Portarul pe care Dinamo &icirc;l urmărește atent! &rdquo;C&acirc;inii&rdquo;, impresionați de evoluțiile lui
Portarul pe care Dinamo îl urmărește atent! ”Câinii”, impresionați de evoluțiile lui
Miodrag Belodedici și-a găsit cu greu cuvintele după ce Emerich Ienei a murit: &rdquo;Așa ceva n-am mai &icirc;nt&acirc;lnit&rdquo;
Miodrag Belodedici și-a găsit cu greu cuvintele după ce Emerich Ienei a murit: ”Așa ceva n-am mai întâlnit”
Momentul emoționant &icirc;n care Emerich Ienei a sărutat Cupa Campionilor Europeni după 35 de ani. Cuvintele marcante ale legendarului antrenor
Momentul emoționant în care Emerich Ienei a sărutat Cupa Campionilor Europeni după 35 de ani. Cuvintele marcante ale legendarului antrenor
Alte subiecte de interes
Gică Popescu a auzit că Gică Hagi poate deveni selecționer și a reacționat imediat
Gică Popescu a auzit că Gică Hagi poate deveni selecționer și a reacționat imediat
Reacția lui Gică Popescu după ce a fost atacat dur de Ionel Ganea: N-am greșit față de el!
Reacția lui Gică Popescu după ce a fost atacat dur de Ionel Ganea: "N-am greșit față de el!"
Farul lui Gică Hagi, campioană &icirc;n Superligă și calificată &icirc;n Champions League! Gică Popescu: &rdquo;Ne pregătim de Liga Campionilor&rdquo;
Farul lui Gică Hagi, campioană în Superligă și calificată în Champions League! Gică Popescu: ”Ne pregătim de Liga Campionilor”
Miodrag Belodedici a oferit declarația zilei după transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham!
Miodrag Belodedici a oferit declarația zilei după transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham!
Ungaria mai face un pas in fotbalul romanesc: Ienei, consilierul Ungariei pe probleme de sport! Viktor Orban face scoala de fotbal in Bihor
Ungaria mai face un pas in fotbalul romanesc: Ienei, consilierul Ungariei pe probleme de sport! Viktor Orban face scoala de fotbal in Bihor
Unde a gresit Dica: Daca ai un jucator ca Alibec, nu trebuie sa fii dur! Cum arata cel mai bun 11 din istoria Stelei: alegerile lui Ienei
Unde a gresit Dica: "Daca ai un jucator ca Alibec, nu trebuie sa fii dur!" Cum arata cel mai bun "11" din istoria Stelei: alegerile lui Ienei
CITESTE SI
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții &icirc;n mai multe județe

stirileprotv Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Farmecul imperfecțiunii: dinți str&acirc;mbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea c&acirc;nd micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!