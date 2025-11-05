“Cea mai tristă veste... antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la naţională nu mai este printre noi. E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Jenei şi cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc.



A fost un om care a inspirat generaţii întregi de jucători care au făcut mari performanţe, iar moştenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi!”, a scris fostul căpitan al Generației de Aur, potrivit News.ro.

