“Cea mai tristă veste... antrenorul care era pe banca României când eu am debutat la naţională nu mai este printre noi. E greu de exprimat în cuvinte câte amintiri mă leagă de Emeric Jenei şi cât de mult a însemnat pentru fotbalul românesc.
A fost un om care a inspirat generaţii întregi de jucători care au făcut mari performanţe, iar moştenirea lui va fi eternă. Rămas bun, Nea Imi!”, a scris fostul căpitan al Generației de Aur, potrivit News.ro.
Emerich Ienei, cel mai mare antrenor din istoria Stelei
În anul 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni ca antrenor al echipei Steaua Bucuresti al cărui lot era format la acea vreme din Helmuth Duckadam, Ștefan Iovan, Miodrag Belodedici, Anton Weissenbacher, Dumitru Stângaciu, Ilie Bărbulescu, Adrian Bumbescu, Tudorel Stoica, Ladislau Bölöni, Mihail Majearu, Marius Lăcătuș, Constantin Pistol, Gavrilă Balint, Victor Pițurcă, Marin Radu II și Lucian Bălan. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă.
Fostul mare tehnician a dirijat ultima dată naționala României, în perioada ianuarie 2000 - iunie 2000, moment în care a bifat 11 apariții ca selecționer și a înregistrat o medie de 1.45 puncte pe meci, conform Transfermarkt.
- În 2010 a fost președinte de onoare al FCSB-ului.