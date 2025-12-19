Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) joacă tenis profesionist de două decenii, timp în care „Sportul Alb” a suferit schimbări semnificative.

Sportiva din România a transmis, într-un interviu acordat recent, că efortul depus pentru a câștiga un schimb de mingi s-a mărit de trei sau patru ori, în contextul în care jucătoarele fizice și-au îmbunătățit considerabil nivelul de pregătire fizică.

Sorana Cîrstea: „La începutul carierei mele, nimeni nu avea preparator fizic.”

În plus, complexitatea tactică a jocului a crescut, pe fondul datelor și statisticilor care i-au ajutat pe antrenori să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în diverse momente ale jocurilor.

„Tenisul s-a schimbat complet. Când aveam 19 ani, trimiteam o lovitură și era direct câștigătoare. Acum am nevoie să lovesc mingea de trei sau patru ori pentru a o găsi pe cea direct câștigătoare.



Fizic, toate jucătoarele au progresat enorm. La începutul carierei mele, nimeni nu avea un preparator fizic. Acum, toată lumea are, dar și un fizioterapeut, o echipă întreagă. Toate suntem mult mai profesioniste. Toate analizăm ce jucăm,” a precizat Sorana Cîrstea.

