Sorana Cîrstea surprinde: ce s-a schimbat radical în tenis în ultimii ani
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea povestește din proprie experiență ce a văzut schimbându-se în tenisul profesionist, în ultimele două decenii.

Tenis WTApreparator fizicnoua generațieSorana Cirstea
Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) joacă tenis profesionist de două decenii, timp în care „Sportul Alb” a suferit schimbări semnificative.

Sportiva din România a transmis, într-un interviu acordat recent, că efortul depus pentru a câștiga un schimb de mingi s-a mărit de trei sau patru ori, în contextul în care jucătoarele fizice și-au îmbunătățit considerabil nivelul de pregătire fizică.

Sorana Cîrstea: „La începutul carierei mele, nimeni nu avea preparator fizic.”

În plus, complexitatea tactică a jocului a crescut, pe fondul datelor și statisticilor care i-au ajutat pe antrenori să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în diverse momente ale jocurilor.

„Tenisul s-a schimbat complet. Când aveam 19 ani, trimiteam o lovitură și era direct câștigătoare. Acum am nevoie să lovesc mingea de trei sau patru ori pentru a o găsi pe cea direct câștigătoare. 

Fizic, toate jucătoarele au progresat enorm. La începutul carierei mele, nimeni nu avea un preparator fizic. Acum, toată lumea are, dar și un fizioterapeut, o echipă întreagă. Toate suntem mult mai profesioniste. Toate analizăm ce jucăm,” a precizat Sorana Cîrstea.

„Înainte, insistam pe rever. Acum, tenisul e ca un șah.”

„Înainte doar ne spuneam să ne facem jocul, sau să insistăm pe reverul adversarei, la aceste lucruri se rezumau abordările tactice. 

Acum însă tenisul e mult mai complex, toți antrenorii dispun de statistici. Acum, e ca un șah; la minge de break faci asta, la 40-15, faci aia. 

Dar îmi place modul în care sportul a evoluat. Acum, cineva care e clasată pe locul 100 poate să bată pe cineva din top 15, într-o zi bună. Nivelul e atât de ridicat încât trebuie să fii în formă maximă la fiecare meci,” a punctat Sorana Cîrstea, în podcastul Tennis Insider Club.

2026 va fi ultimul an al Soranei Cîrstea în circuitul profesionist de tenis. În primăvară, jucătoarea din țara noastră va împlini 36 de ani.

