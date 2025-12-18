Mario Pineida, fost internațional ecuadorian și jucător al celor de la Barcelona SC, a murit miercuri, la doar 33 de ani, după ce a fost împușcat în orașul Guayaquil, a informat clubul printr-un comunicat.



Vestea a fost confirmată și de Ministerul de Interne din Ecuador, care a anunțat că a desemnat o unitate specială de poliție pentru anchetă.



Tragic! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani, după ce a fost împușcat



Potrivit presei locale, Pineida a fost atacat de două persoane aflate pe motocicletă, care au deschis focul asupra lui.

În incident au fost implicate și mama sa, precum și o altă femeie. O altă persoană și-a pierdut viața, iar una a fost rănită, conform autorităților.



Mario Pineida a strâns selecții la naționala Ecuadorului în preliminariile Campionatelor Mondiale din 2018 și 2022, însă nu a prins lotul pentru turneul final din Qatar.

În cariera de club, fundașul a evoluat pentru Independiente del Valle între 2010 și 2015, apoi pentru Barcelona de Guayaquil, alături de care a câștigat două titluri de campion. În 2022 a bifat și o experiență în Brazilia, la Fluminense.

