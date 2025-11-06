Gianni Infantino, președintele FIFA, a reacționat cu privire la decesul legendarului Emeric Ienei. Vestea tristă de ieri a morții antrenorului câștigător al Cupei Campionilor Europeni din 1986 l-a marcat pe Infantino.

Gianni Infantino, elogiu în memoria regretatului Emeric Ienei

Conducătorul FIFA a transmis către Federația Română de Fotbal (FRF) o scrisoare în care a amintit realizările lui Emeric Ienei. Infantino l-a caracterizat drept un „model de eleganță, echilibru și respect”, transmițând condoleanțe familiei și apropiaților lui Ienei.

„Doresc să îmi exprim cele mai sincere și profunde condoleanțe cu privire la încetarea din viață a fostului jucător internațional și selecționer al echipei naționale, Emeric Ienei. Cuvintele par insuficiente pentru a exprima tristețea pe care o resimțim în fața acestei pierderi.

De-a lungul carierei sale de jucător, el a bifat șase selecții pentru echipa națională și și-a reprezentat țara la Turneul Olimpic de Fotbal din 1964. La nivel de club, va fi mereu amintit pentru lunga și strălucita sa carieră la FC Steaua București, alături de care a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

După retragerea din activitatea de jucător, a început o remarcabilă carieră de antrenor. În calitate de antrenor al FC Steaua București, a condus clubul spre șase titluri de campion, patru Cupe ale României și istoricul trofeu al Cupei Campionilor Europeni în 1986. De asemenea, a fost selecționer al echipei naționale a României, pe care a condus-o la Cupa Mondială din 1990 și din nou la Campionatul European din 2000, în cel de-al doilea mandat al său.

Gianni Infantino: „Moștenirea și parcursul său vor rămâne vii”

Legendă a clubului FC Steaua București și a fotbalului românesc, cunoscut pentru calmul și autoritatea sa legendare, model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui, moștenirea și parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absența sa va fi profund resimțită.

În numele comunității internaționale a fotbalului, doresc să transmit cele mai sincere condoleanțe Federației Române de Fotbal, precum și familiei, prietenilor și apropiaților lui Emeric Ienei. Gândurile noastre sunt alături de voi toți.

Sperăm ca aceste amintiri și cuvinte de sprijin să aducă puțină alinare și pace în aceste momente dificile” - a fost mesajul transmis de către Gianni Infantino, potrivit FRF.ro.

Performanțele inegalabile are regretatului Emeric Ienei

Pe lângă cea mai mare performanță din istoria țării noastre, Emeric Ienei a strâns un palmares impresionant alături de „militari”. 5 titluri naționale (1976, 1978, 1985, 1986 și 1994) îi poartă semnătura. De asemenea, legendarul tehnician a mai cucerit cu Steaua de 3 ori Cupa României (1976, 1985 și 1999).

Emeric Ienei a fost antrenorul Stelei București în 6 mandate: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998 - 2000. Ienei a ocupat, de asemenea, rolul de selecționer al României în două rânduri: 1986-1990 și 2000.

Ienei a înregistrat două performanțe notabile la conducerea tehnică a primei reprezentative. În primul său mandat de selecționer a calificat România în optimile Campionatului Mondial din 1990, iar în al doilea în sferturile de finală ale Campionatului European din 2000.

O legendă a Stelei București și ca fotbalist

Emeric Ienei a fost un simbol al Stelei București și ca fotbalist, chiar dacă este cunoscut în special pentru performanțele din cariera de antrenor. Ienei a îmbrăcat tricoul roș-albaștru între anii 1957–1969, evoluând pe posturile de fundaș central și de mijlocaș defensiv.

Fotbalistul Emeric Ienei a câștigat alături de „militari” de 3 ori Liga 1 (în sezoanele 1959–60, 1960–61 și 1967–68) și de 4 ori Cupa României (în stagiunile 1961–62, 1965–66, 1967–68 și 1968–69).

