Gheorghe Hagi, marcat profund de moartea lui Emerich Ienei: „Am pierdut un mentor”

Vestea morții lui Emerich Ienei la 88 de ani l-a afectat și pe Gheorghe Hagi (60). „Regele” a postat, prin intermediul rețelelor sociale, un mesaj prin care și-a exprimat regretul.

Reacția lui Gheorghe Hagi cu privire la moartea lui Emerich Ienei

Fostul mare „decar” al echipei naționale a subliniat că Ienei a avut rolul unui mentor în cariera sa. Hagi a fost a pregătit de legendarul tehnician la echipa națională în cele două mandate ale sale (1986-1990 și 2000).

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a transmis Gheorghe Hagi, pe pagina sa oficială de Facebook.