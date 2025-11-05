Gheorghe Hagi, marcat profund de moartea lui Emerich Ienei: „Am pierdut un mentor”

Gheorghe Hagi, marcat profund de moartea lui Emerich Ienei: „Am pierdut un mentor"
Mesajul lui Gheorghe Hagi după pierderea lui Emerich Ienei. „Regele” și-a exprimat public sentimentele

Vestea morții lui Emerich Ienei la 88 de ani l-a afectat și pe Gheorghe Hagi (60). „Regele” a postat, prin intermediul rețelelor sociale, un mesaj prin care și-a exprimat regretul. 

Reacția lui Gheorghe Hagi cu privire la moartea lui Emerich Ienei

Fostul mare „decar” al echipei naționale a subliniat că Ienei a avut rolul unui mentor în cariera sa. Hagi a fost a pregătit de legendarul tehnician la echipa națională în cele două mandate ale sale (1986-1990 și 2000).

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a transmis Gheorghe Hagi, pe pagina sa oficială de Facebook. 

Un selecționer important în istoria naționalei României

Pe lângă cucerirea Cupei Campionilor Europeni pe 7 mai 1986, Ienei a înregistrat două performanțe notabile la conducerea tehnică a primei reprezentative. În primul său mandat de selecționer a calificat România în optimile Campionatului Mondial din 1990, iar în al doilea în sferturile de finală ale Campionatului European din 2000.

În 1990, România trecea de faza grupelor la Mondialul din Italia, după o victorie cu URSS (2-0), o înfrângere cu Camerun (1-2) și un egal cu Argentina (1-1). „Tricolorii” au fost eliminați atunci dramatic în faza optimilor de finală de către Irlanda, 4-5 la loviturile de departajare, după un 0-0 în timpul regulamentar.

În vara anului 2000, tot sub conducerea lui Emerich Ienei, prima reprezentativă a realizat calificarea în sferturile de finală ale competiției dintr-o „grupă a morții”. După un egal cu Germania (1-1) și o înfrângere cu Portugalia (0-1), sub bacheta lui Ienei a fost înregistrată o victorie de povestit nepoților: 3-2 cu Anglia.

Emerich Ienei avea la dispoziție atunci un lot format din fotbaliști ai „Generației de Aur” precum Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Miodrag Belodedici, Bogdan Stelea, Dan Petrecu sau Dorinel Munteanu, dar și reprezentanți ai generației următoare precum Adrian Mutu, Cristian Chivu, Bogdan Lobonț sau Cosmin Contra.

