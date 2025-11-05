Regretatul Emerich Ienei a arătat în 2021 cât de mult contează pentru el Cupa Campionilor Europeni cucerită alături de Steaua București pe 7 mai 1896.

Emerich Ienei, discurs la superlativ despre jucătorii Stelei București din 1986

La 35 de ani de la cel mai important moment din istoria fotbalului românesc, Ienei a apucat să sărute trofeul care l-a consacrat ca antrenor. Într-un dialog cu reporterul Steaua TV, legendarul tehnician și-a lăudat foștii elevii pentru munca depusă și a susținut că a avut încredere întotdeauna că triumful „militarilor” la Sevilla este posibil.

„Vă spun sincer că totul îmi face o mare, mare plăcere că am această cupă. Sigur că țin minte, pentru că toți jucătorii au mai dormit cu trofeul10-15 minute după câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

Steaua atunci, în perioada aceea, a fost o echipă extraordinară. Sigur, trebuie să ținem cont și de Barcelona. Dar eu spun că am fost poate mai buni decât ei.

Desigur că am crezut că Steaua poate să câștige Cupa Campionilor Europeni. Am spus pe timpul acela că nu doar prezența echipei pe teren contează. Contează efortul cel mare pe care l-au făcut jucătorii pe teren. A fost cel mai mare rezultat al unei echipe românești” - au fost cuvintele lui Emerich Ienei, cu ocazia revederii Cupei Campionilor Europeni.

Performanțele inegalabile are regretatului Emerich Ienei

Emerich Ienei a decedat astăzi, la vârsta de 88 de ani, în urma unei comoții cerebrale. Durerosul eveniment s-a petrecut în locuința sa din Oradea. Ienei a rămas în istoria fotbalului românesc printre cei mai mari antrenori, reușind să câștige alături de Steaua București Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986.

Pe lângă cea mai mare performanță din istoria țării noastre, Emerich Ienei a strâns un palmares impresionant alături de „militari”. 5 titluri naționale (1976, 1978, 1985, 1986 și 1994) îi poartă semnătura. De asemenea, legendarul tehnician a mai cucerit cu Steaua de 3 ori Cupa României (1976, 1985 și 1999).

Emerich Ienei a fost antrenorul Stelei București în 6 mandate: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998 - 2000. Ienei a ocupat, de asemenea, rolul de selecționer al României în două rânduri: 1986-1990 și 2000.

A scris istorie și pentru naționala României

Ienei a înregistrat două performanțe notabile la conducerea tehnică a primei reprezentative. În primul său mandat de selecționer a calificat România în optimile Campionatului Mondial din 1990, iar în al doilea în sferturile de finală ale Campionatului European din 2000.

În 1990, România trecea de faza grupelor la Mondialul din Italia, după o victorie cu URSS (2-0), o înfrângere cu Camerun (1-2) și un egal cu Argentina (1-1). „Tricolorii” au fost eliminați atunci dramatic în faza optimilor de finală de către Irlanda, 4-5 la loviturile de departajare, după un 0-0 în timpul regulamentar.

În vara anului 2000, tot sub conducerea lui Emerich Ienei, prima reprezentativă a realizat calificarea în sferturile de finală ale competiției dintr-o „grupă a morții”. După un egal cu Germania (1-1) și o înfrângere cu Portugalia (0-1), sub bacheta lui Ienei a fost înregistrată o victorie de povestit nepoților: 3-2 cu Anglia.

Emerich Ienei avea la dispoziție atunci un lot format din fotbaliști ai „Generației de Aur” precum Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Miodrag Belodedici, Bogdan Stelea, Dan Petrecu sau Dorinel Munteanu, dar și reprezentanți ai generației următoare precum Adrian Mutu, Cristian Chivu, Bogdan Lobonț sau Cosmin Contra.

