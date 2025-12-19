Cehii exultă după ce Sigma Olomouc i-a luat locul Craiovei în primăvara europeană: ”Te iubim, AEK! / Facem istorie!”

Cehii exultă după ce Sigma Olomouc i-a luat locul Craiovei &icirc;n primăvara europeană: &rdquo;Te iubim, AEK! / Facem istorie!&rdquo; Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova a pierdut 2-3 cu AEK Atena și a fost eliminată din UEFA Europa Conference League.

TAGS:
Sigma OlomoucUniversitatea CraiovaConference League
Din articol

În locul oltenilor, în play-off-ul pentru optimile competiției s-a dus Sigma Olomouc, care, chiar dacă a pierdut în ultima etapă cu Lech, scor 1-2, a beneficiat din plin de eșecul trupei lui Felipe Coelho.

Sigma Olomouc a încheiat grupa unică din Conference League cu 7 goluri marcate și nouă primite, în timp ce Craiova, cu șase goluri marcate și opt primite, a fost surclasată de cehi.

Cehii exultă după ce Sigma Olomouc i-a luat locul Craiovei în primăvara europeană: ”Te iubim, AEK! / Facem istorie!”

Imediat după eșecul cu Lech, clubul a consemnat înfrângerea, dar și faptul că Lech a trecut în primăvara europeană. Suporterii nu au putut să nu-și arate entuziasmul și și-au arătat recunoștința față de AEK Atena.

”Felicitări, AEK!”, ”Te iubim, AEK”, ”Să-i spunem mulțumesc lui AEK”, sunt câteva dintre comentariile de la postare.

A doua zi după seara magică a cehilor și cea de coșmar a Craiovei, Sigma Olomouc a revenit cu un mesaj prin care și-a manifestat, din nou, bucuria pentru reușita clubului.

”Facem istorie! Prima participare în faza ligii și prima avansare în primăvara europeană! Jucăm în etapa eliminatorie din Conference League în primăvară!”, a scris Sigma Olomouc.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
ARTICOLE PE SUBIECT
Frustrant, oribil, nedrept. Coelho, concepție de antrenor mic
Frustrant, oribil, nedrept. Coelho, concepție de antrenor mic
ULTIMELE STIRI
Bologna - Inter, de la 21:00, LIVE pe VOYO! Adversar imprevizibil pentru Chivu &icirc;n Supercupa Italiei
Bologna - Inter, de la 21:00, LIVE pe VOYO! Adversar imprevizibil pentru Chivu în Supercupa Italiei
Fostul portar al lui Dinamo l-a &rdquo;c&acirc;ntărit&rdquo; pe Epassy: &rdquo;Pentru asta a fost adus&rdquo;
Fostul portar al lui Dinamo l-a ”cântărit” pe Epassy: ”Pentru asta a fost adus”
Totul sau nimic pentru Răzvan Lucescu! Ianuarie, luna care face toți banii și poate decide soarta sezonului la PAOK
Totul sau nimic pentru Răzvan Lucescu! Ianuarie, luna care face toți banii și poate decide soarta sezonului la PAOK
&bdquo;La &icirc;nceput, nimeni nu avea!&rdquo; Sorana C&icirc;rstea surprinde: ce s-a schimbat radical &icirc;n tenis &icirc;n ultimii ani
„La început, nimeni nu avea!” Sorana Cîrstea surprinde: ce s-a schimbat radical în tenis în ultimii ani
Investiție de 2.000.000&euro; &icirc;n Capitală: &rdquo;C&acirc;știg pentru comunitate&rdquo;
Investiție de 2.000.000€ în Capitală: ”Câștig pentru comunitate”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Marin a ținut să &icirc;i transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Răzvan Marin a ținut să îi transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Barcelona s-a convins! Catalanii i-au pus contractul pe masă

Barcelona s-a convins! Catalanii i-au pus contractul pe masă

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a Rom&acirc;niei!

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a României!

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League &icirc;n minutul 90+15... două goluri &icirc;n prelungiri le-au pus capac oltenilor

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League în minutul 90+15... două goluri în prelungiri le-au pus capac oltenilor

Tragic! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani, după ce a fost &icirc;mpușcat

Tragic! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani, după ce a fost împușcat

Oferta de nerefuzat pentru Lautaro Martinez chiar &icirc;nainte de Supercupă: &bdquo;Poate semna imediat&rdquo;

Oferta de nerefuzat pentru Lautaro Martinez chiar înainte de Supercupă: „Poate semna imediat”



Recomandarile redactiei
Fostul portar al lui Dinamo l-a &rdquo;c&acirc;ntărit&rdquo; pe Epassy: &rdquo;Pentru asta a fost adus&rdquo;
Fostul portar al lui Dinamo l-a ”cântărit” pe Epassy: ”Pentru asta a fost adus”
Frustrant, oribil, nedrept. Coelho, concepție de antrenor mic
Frustrant, oribil, nedrept. Coelho, concepție de antrenor mic
Totul sau nimic pentru Răzvan Lucescu! Ianuarie, luna care face toți banii și poate decide soarta sezonului la PAOK
Totul sau nimic pentru Răzvan Lucescu! Ianuarie, luna care face toți banii și poate decide soarta sezonului la PAOK
Bologna - Inter, de la 21:00, LIVE pe VOYO! Adversar imprevizibil pentru Chivu &icirc;n Supercupa Italiei
Bologna - Inter, de la 21:00, LIVE pe VOYO! Adversar imprevizibil pentru Chivu în Supercupa Italiei
Cel mai bun, dar doar pe locul 5! Ovidiu Neacșu scrie despre Raphinha, regele fără coroană
Cel mai bun, dar doar pe locul 5! Ovidiu Neacșu scrie despre Raphinha, regele fără coroană
Alte subiecte de interes
Fabulos! &Icirc;ncă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare &icirc;n primăvara Conference League
Fabulos! Încă o victorie pentru Lincoln Red Imps din Gibraltar, aflată pe loc de calificare în primăvara Conference League
Albion Rrahmani, din nou omul decisiv la Sparta Praga! Gol &icirc;n minutul 88 pentru trei puncte
Albion Rrahmani, din nou omul decisiv la Sparta Praga! Gol în minutul 88 pentru trei puncte
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Pafos le oferă fanilor un &rdquo;pachet de vacanță exclusivist&rdquo; pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj &icirc;n grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
CITESTE SI
Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Păm&acirc;nt. Compania spune că s-a produs o &bdquo;anomalie&rdquo;

stirileprotv Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

stirileprotv Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat &icirc;n Rom&acirc;nia. C&acirc;t costă una dintre cele mai v&acirc;ndute mașini de pe piața locală

stirileprotv FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!