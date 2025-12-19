În locul oltenilor, în play-off-ul pentru optimile competiției s-a dus Sigma Olomouc, care, chiar dacă a pierdut în ultima etapă cu Lech, scor 1-2, a beneficiat din plin de eșecul trupei lui Felipe Coelho.



Sigma Olomouc a încheiat grupa unică din Conference League cu 7 goluri marcate și nouă primite, în timp ce Craiova, cu șase goluri marcate și opt primite, a fost surclasată de cehi.



Cehii exultă după ce Sigma Olomouc i-a luat locul Craiovei în primăvara europeană: ”Te iubim, AEK! / Facem istorie!”



Imediat după eșecul cu Lech, clubul a consemnat înfrângerea, dar și faptul că Lech a trecut în primăvara europeană. Suporterii nu au putut să nu-și arate entuziasmul și și-au arătat recunoștința față de AEK Atena.



”Felicitări, AEK!”, ”Te iubim, AEK”, ”Să-i spunem mulțumesc lui AEK”, sunt câteva dintre comentariile de la postare.

