După derby-ul cu Panathinaikos care va trage cortina peste acest an, tehnicianul român intră într-un ianuarie infernal, o lună „de milioane” care nu lasă loc de eroare și care va stabili traiectoria „vulturilor” pe toate cele trei fronturi: SuperLeague, Cupa Greciei și Europa League.



Presa elenă descrie prima lună a lui 2026 drept un veritabil maraton, un moment de cotitură care poate transforma sezonul într-un triumf sau într-un dezastru. Miza este uriașă, atât sportiv, cât și financiar, având în vedere bonusurile consistente puse în joc pentru o primăvară europeană lungă.



Un calendar de coșmar



Pentru trupa lui Lucescu, ianuarie nu vine cu o densitate incredibilă de partide. Programul include șapte confruntări în doar 23 de zile, un ritm sufocant care va testa limitele fizice și mentale ale lotului. Totul începe cu „încălzirea” din Cupă contra lui Atromitos, urmată rapid de deplasarea la Agrinio pentru duelul cu Panetolikos, pe 10 ianuarie.



Însă adevărata „bătălie pentru bani și glorie” se dă la mijlocul lunii. Dacă trece de Atromitos, PAOK va merge pe „Karaiskakis” pentru un sfert de finală eliminatoriu cu Olympiacos, pe 14 ianuarie. Este un meci cu o greutate specifică imensă, unde orgoliile și calificarea contează enorm pentru moralul echipei.



Miza europeană și gestionarea lotului



Imediat după șocul din Cupă, atenția se mută pe milioanele din Europa League. Pe 22 ianuarie, PAOK primește vizita celor de la Betis, un meci în care punctele sunt vitale pentru a spera la fazele superioare ale competiției. Finalul de lună este la fel de brutal: după un meci de campionat cu Kifisia, echipa zboară în Franța pentru duelul cu Lyon (29 ianuarie), actualul lider din Europa League.



Într-o perioadă în care fereastra de transferuri este deschisă, antrenorul român trebuie să jongleze între necesitatea de a obține rezultate imediate și gestionarea unei echipe care are nevoie de prospețime. Rotația jucătorilor va fi cheia, iar orice pas greșit poate declanșa un efect de domino, afectând parcursul în februarie, când sunt programate semifinalele Cupei și play-off-ul european.



Practic, ianuarie este luna în care PAOK își joacă „banii” și viitorul, fiind obligată să iasă neșifonată dintr-o serie de foc pentru a rămâne în cărți pentru trofee.



Programul infernal al lui PAOK în ianuarie 2026: