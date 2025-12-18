NEWS ALERT Barcelona s-a convins! Catalanii i-au pus contractul pe masă

Barcelona s-a convins! Catalanii i-au pus contractul pe masă La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona este în creștere după o perioadă slabă din acest sezon.

Barcelona Hansi Flick contract la liga
Catalanii au avut probleme serioase în meciurile importante din această stagiune, dar Hansi Flick pare să fi reglat lucrurile după ultimele rezultate ale Barcelonei.

Echipa „blaugrana” este pe primul loc în La Liga, cu patru puncte peste Real Madrid, principala urmăritoare.

Barcelona are șase victorii consecutive obținute după înfrângerea cu Chelsea din Champions League, scor 0-3.

Hansi Flick are contractul pe masă! Barcelona vrea să îi prelungească înțelegerea

Antrenorul german a devenit noul tehnician al Barcelonei în iulie 2024 și a schimbat total jocul și pretențiile echipei din Spania. 

Hansi Flick a făcut revoluție încă din primul sezon pe banca formației „blaugrana”, reușind să câștige în stagiunea 2024/2025 La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei și să ajungă în semifinalele Champions League.

Oficialii Barcelonei nu aveau cum să treacă cu vederea performanța reușită de Flick în sezonul trecut, astfel că i-au prelungit contractul până în vara lui 2027.

Acum, catalanii vor să își asigure serviciile tehnicianului german până în 2028, astfel că negociază cu acesta, conform Transfer News Live.

Hansi Flick a adunat 84 de meciuri pe banca Barcelonei și are până acum 62 de victorii, 13 înfrângeri și nouă remize.

