Catalanii au avut probleme serioase în meciurile importante din această stagiune, dar Hansi Flick pare să fi reglat lucrurile după ultimele rezultate ale Barcelonei.

Echipa „blaugrana” este pe primul loc în La Liga, cu patru puncte peste Real Madrid, principala urmăritoare.

Barcelona are șase victorii consecutive obținute după înfrângerea cu Chelsea din Champions League, scor 0-3.



Hansi Flick are contractul pe masă! Barcelona vrea să îi prelungească înțelegerea



Antrenorul german a devenit noul tehnician al Barcelonei în iulie 2024 și a schimbat total jocul și pretențiile echipei din Spania.

Hansi Flick a făcut revoluție încă din primul sezon pe banca formației „blaugrana”, reușind să câștige în stagiunea 2024/2025 La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei și să ajungă în semifinalele Champions League.