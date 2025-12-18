Oficialii lui Inter profită de deplasarea în Arabia Saudită pentru a pune la punct detaliile unei oferte menite să-l lege pe Lautaro Martinez de club până la finalul carierei.



Echipa antrenată de Cristi Chivu a ajuns în Orientul Mijlociu ieri după-amiază și se pregătește pentru duelul de vineri cu Bologna din semifinalele Supercupei Italiei.



Lautaro Martinez, golgheter al Serie A cu opt reușite, „Taurul” este văzut de conducere nu doar ca liderul actual, ci ca o legendă care trebuie să se retragă de pe „Giuseppe Meazza”.



Deși actuala înțelegere expiră abia în 2029, șefii nerazzurrilor vor să anticipeze orice scenariu și să-i ofere un nou statut. Potrivit presei din Peninsulă, planul este transformarea lui Lautaro în emblemă a clubului printr-un angajament pe termen nelimitat, dublat de o creștere salarială peste cei 9 milioane de euro încasați în prezent.



Simbolul erei moderne



Lautaro Martinez a demonstrat deja o loialitate rară în fotbalul actual, refuzând în trecut ofertele astronomice din Arabia Saudită sau tatonările insistente ale Barcelonei. Statutul său de cel mai bun marcator străin din istoria clubului îi determină pe oficiali să facă acest pas decisiv.



Publicația Il Giorno a explicat pe larg raționamentul din spatele acestei strategii, subliniind dorința clubului de a-l recompensa pe argentinian:



„Lautaro continuă să fie un pilon nu doar al atacului, ci al întregii echipe: lider tehnic și carismatic, a devenit simbolul Interului modern. Tocmai de aceea, societatea ar putea evalua ideea de a-i propune un adevărat «contract pe viață», care să-l lege de club până la terminarea carierei. Argentinianul este acum sub contract până în 2029, dar Inter ar putea începe discuțiile pentru un nou angajament, cu obiectivul de a-l blinda definitiv. Ideea conducerii ar putea fi aceea de a-i oferi un contract până la retragere, cu o mărire de salariu”, a notat sursa citată.



Pentru Cristi Chivu, o astfel de mutare ar garanta stabilitatea vestiarului pe termen lung. Antrenorul român se bazează total pe compatriotul lui Messi pentru a trece de trupa lui Vincenzo Italiano și a aduce un nou trofeu în vitrina clubului milanez.

