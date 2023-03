Activ Slobozia a semnat un parteneriat cu FCSB, pentru ca formația ialomițeană să joace sub denumirea clubului lui Liga 2 Feminin. a semnat un parteneriat cu, pentru ca formația ialomițeană să joace sub denumirea clubului lui Gigi Becali în această ediție din

FCSB Feminin, locul al cincilea în seria sa din Liga 2

În ultima etapă, "roș-albastrele" au învins cu 1-0, în deplasarea de la București, pe Juniorul, primul meci oficial al echipei de senioare în Capitală. Formația lui Marius Chițoiu a dominat prima repriză și a marcat după pauză, prin Bianca Sandu, după un șut de la 20 de metri, rezistând până la final în fața forcingului gazdelor. Victoria la primul meci jucat în București este cu atât mai importantă cu cât oaspetelor le-au lipsit mai multe jucătoare, învoite pentru simularea examenului de Bacalaureat.

Până acum, FCSB Feminin a învins pe ACS Juniorul (3-0, 1-0), CS Nicu Gane Fălticeni (8-0), Vasas Femina II (4-0) și Măgura Bacău (3-1), a remizat cu Vasas Femina II (0-0) și a pierdut cu Liceenii Topolog (2-7), FCV Farul Constanța (2-7, 0-11), Chindia Târgoviște (2-3) și Vulpițele Galbene Roman (2-5). Echipa ocupă poziția a cincea în Seria 1 a Ligii 2. Etapa viitoare FCSB va sta, iar Juniorul se va deplasa la Constanța pentru meciul cu liderul Farul.

"Este o onoare pentru noi să purtăm numele, sigla și echipamentul FCSB"

"Noi jucăm la Slobozia, avem parteneriat cu FCSB pe un an de zile. Nu știu ce se va întâmpla din vară, doamna președintă Daniela Ioniță știe ce discuții sunt pentru continuarea parteneriatului. Nu știu care sunt sentimentele domnului Becali vizavi de echipă, doar dânsul știe, pentru că știți declarații dânsului față de fotbalul feminin. Eu nu pot să-mi dau cu părere, pentru că nu știu ce gândește acum.

Dar este o onoare pentru noi să purtăm numele, sigla și echipamentul FCSB. Mai ales că FCSB pentru mine este Steaua. Sunt stelist, la fel ca foarte mulți din Slobozia. Noi ne vedem de antrenamente, de meciuri, nu pot să spun că implicarea FCSB este profundă la acest nivel. În rest, cei din conducere știu detaliile parteneriatului.

Dacă vrem să promovăm în Liga 1, trebuie să aducem jucătoare. E vorba de bani, dacă ai bani, ai performanțe, în ziua de astăzi. Farul și-a propus promovarea și au adus jucătoare cu experiență. Cred că va promova lejer, la cum am văzut că joacă. Obiectivul echipei a fost impus de mine, neoficial. Vrem să terminăm sezonul în primele cinci locuri. Deocamdată suntem chiar pe locul cinci, la două puncte de locul patru, vom avea meciul direct cu Chindia la noi acasă. În vară, vom vedea ce vom face.

Au lipsit mai multe fete deoarece se pregătesc pentru simularea de Bacalaureat

Noi avem foarte multe jucătoare din Slobozia, foarte multe dintre ele sunt junioare. În echipa mea, doar trei fete sunt senioare, restul au sub 19 ani. Avem doar trei fete aduse din altă parte, una este venită de la Iași și este clasa a 12-a, plus una din Suceava și una de la Giurgiu. Facem trei antrenamente pe săptămână și duminica avem meciurile. De obicei venim cu autocar, dar astăzi am venit cu mașinile, pentru că avem foarte multe absențe.

De asta nu am avut nicio rezervă pe bancă, am fost singur, pentru că foarte multe fete sunt clasa a 12-a și au mâine simulare la Bacalaureat. Sincer, e mai important BAC-ul decât un meci de fotbal. Noi suntem în obiectiv și pentru noi este important Bacalaureatul. Disciplina, educația și apoi restul. Dacă veneau și ele cred că era mai ușor astăzi, deși nu a fost foarte greu meciul, cred că am dominat de la un cap la altul și am ratat destul de mult", a declarat Marius Chițoiu pentru Sport.ro.

"Sincer, nu simpatizez cu FCSB"

Alisa Rujovic, despre care Sport.ro a scris în trecut , a dezvăluit cum a trăit meciul contra echipei feminine a vicecampioanei din Superligă. "A fost un meci foarte greu, cum a fost și în turul campionatului. Adversarul nostru a fost mult mai experimentat ca noi, am încercat să închidem spațiile, dar a venit golul după o greșeală individuală.

Mă bucură că fetele cresc în exprimare. Noi ne-am format echipa acum mai puțin de un an de zile, iar majoritatea fetelor joacă fotbal în mod organizat de doar 7-8 luni. Cred că am făcut un progres foarte mare, pentru că multe jucătoare erau obișnuite să joace pe teren mai mic, iar acum au trecut la 11 la 11. Noi eram de fapt înscrise în Liga 3, dar am fost urcate pentru că s-au retras mai multe echipe.

Pentru mine nu contează cine este adversarul, nu am privit altfel meciul pentru că am jucat cu FCSB. Sincer, nu simpatizez cu FCSB, așa că meciul nu a avut o încărcătură deosebită pentru mine. Nu ne gândim la o echipă anume pentru parteneriat pentru sezonul viitor, vom vedea. Cert e că Juniorul va pune mai multe probleme FCSB, indiferent cum se va numi sezonul viitor", a declarat Rujovic, antrenoarea gazdelor.

Gigi Becali spunea că se retrage din fotbal, dacă trebuie să aibă echipă feminină

FC Fair Play București, iar echipele de junioare ale acesteia au evoluat sub denumirea echipei lui Gigi Becali. În 2018, după ce FRF a hotărât să impună obligativitatea înființării de echipe de junioare și de senioare feminine de către cluburile din Liga 1 masculină, pentru a obține licența necesară înscrierii în prima divizie, Gigi Becali, patronul FCSB, s-a arătat scandalizat de această decizie și a amenințat că se retrage din fotbal. În 2020, pentru a lua licența de Liga 1, FCSB a semnat un parteneriat cu, iar echipele de junioare ale acesteia au evoluat sub denumirea echipei lui Gigi Becali.

"Dacă vor să mă pună să am echipă feminină, mă retrag din fotbal. Cum adică să faci lucruri împotriva lui Dumnezeu. Am și eu păcatele mele. Dar lucruri nefirești nu fac. Nu! Asta e aliniere la idelile lui Satan. Fetele să joace handbal, baschet. Cum să joace femeie fotbal? Nu e făcută pentru fotbal. Mădularele ei nu sunt făcute pentru fotbal.





Femeia a fost făcut de Dumnezeu din bărbat, pentru bărbat. Femeia e făcută să fie atrasă bărbatul de ea. Dacă facem asta, batjocorim formele făcute de Dumnezeu ca să îl atragă pe bărbat. O schimonosim pe femeie! Boxul și fotbalul le schimonoesc pe femei", a explicat Gigi Becali în cadrul unei emisiuni la Sport.ro.

ACS Juniorul București - FCSB 0-1

25 martie 2023 / 11:00

Marcatori - B. Sandu (58)

Stadion / asistență - IOR (București) / 20

Arbitri - Theodor Stănică Oancea / Mihai Băltațu, Valentin Mindeart

Juniorul



1. Andreea Florescu (1994) - 22. Elena Nicula (1986) , 15. Florina Basanac (1994), 3. Gabriela Dorobanțu (2000), 13. Andreea Crețu (2006), 5. Teodora Cabuț (1992), 8. Andreea Minea (2005), 6. Alexandra Moraru (2001), 11. Larisa Marcu (2005), 14. Andreea Muicaru (2003), 9. Andreea Vasile (2006)

Rezerve - 12. Alexia Marinescu (2007) / 7. Lorena Pepenel (2005), 19. Ștefania Păun (2008)

Antrenori - Alisa Rujovic, Cristian Trandafir

FCSB



1. Elena Bocioacă (2000) - 17. Mădălina Solomaru (2006), 23. Monica Badea (2002), 3. Cristina Capră (2002), 7. Daniela Pascu (2003), 6. Bianca Sandu (2007), 99. Loredana Casian (2001), 10. Adina Ioniță (2003), 11. Ștefania Mocăniță (2007), 9. Laura Baciu (2005), 8. Ionela Manole (2004)

Rezerve - /

Antrenori - Marius Chițoiu

Clasament Seria 1 a Ligii 2:



1. FCV Farul Constanța 30 puncte (10 meciuri / +78)

2. Liceenii Topolog 24p (10m / +68)

4. Chindia Târgoviște 21p (11m / +9)

5. FCSB 19p (11m / +6)

6. Măgura Bacău 6p (10m / -35)

7. CS Nicu Gane Fălticeni 6p (10m / -62)

8. Vasas Femina II Odorheiu Secuiesc 5p (11m / -63)

9. ACS Juniorul București 4p (10m / -47)

10. ACS Prosport Football Academy 0p (s-a retras din competiție)

Text și foto - Gabriel Chirea