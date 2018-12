Ironia FRF pentru Gigi Becali! "Femei schimonosite de fotbal", GALERIE FOTO pe pagina de Facebook a nationalei

Federatia Romana de Fotbal a emis vineri un comunicat prin care dezaproba total discursul jignitor al lui Gigi Becali la adresa fotbalului feminin.

Pe langa asta, FRF i-a mai raspuns lui Gigi Becali cu o ironie, pe pagina de Facebook a nationalei de fotbal feminin.

O galerie foto cu fetele din nationala Romaniei a fost denumita "Femei schimonosite de fotbal".

Fotografia Teodorei Meluta este insotita de cateva mesaje amuzante.

CULMEA, FATA LUI GIGI BECALI JOACA FOTBAL :)



Gigi Becali a devenit celebru in toata lumea cu declaratia pe care a dat-o joi, la Ora exacta in sport, atunci cand a aflat ca UEFA va obliga cluburile participante in competitiile europene sa aiba sectii de fotbal feminin.

CNN a deschis ieri sectiunea de sport pe pe site cu declaratia lui Gigi Becali, subiectul a fost preluat in toata Europa si a ajuns astazi chiar si in presa sportiva din Iran.

UEFA s-a declarat revoltata, iar Federatia Romana de Fotbal s-a sesizat si va analiza cazul in cadrul Comisiei de Disciplina.

Fata lui Gigi Becali joaca fotbal in echipa liceului

Gigi Becali nu concepe ca fetele sa puna piciorul pe minge si spune ca se va retrage din fotbal daca UEFA il va obliga sa aiba o sectie de fotbal feminin.

Insa, culmea, conform unor surse, fata cea mica a lui Gigi Becali, Cristina, joaca fotbal in echipa liceului, la Scoala Americana din Bucuresti.

Cristina Becali (17 ani) prefera postul de portar, si este foarte incantata ca poate sa practice sportul in care tatal sau isi desfasoara activitatea.

Nu este ceva iesit din comun ca fetele sa faca fotbal la Scoala Americana, o institutie de invatamant cu largi deschideri spre Occident.

Fotbalul feminin este in plina dezvoltare in Statele Unite, la fel ca si in tarile dezvoltate din vestul Europei.

Declaratia cu care Becali a devenit celebru in toata lumea



"Daca vor sa ma puna sa am echipa feminina, ma retrag din fotbal. Cum adica sa faci lucruri impotriva lui Dumnezeu. Am si eu pacatele mele."

"Dar lucruri nefiresti nu fac. Nu! Asta e aliniere la idelile lui satan. Fetele sa joace handbal, baschet. Cum sa joace femeie fotbal? Nu e facuta pentru fotbal. Madularele ei nu sunt facute pentru fotbal."

"Femeia a fost facut de Dumnezeu din barbat, pentru barbat. Femeia e facuta sa fie atrasa barbatul de ea. Daca facem asta, batjocorim formele facute de Dumnezeu ca sa il atraga pe barbat. O schimonosim pe femeie! Boxul si fotbalul le schimonoesc pe femei." (Ora exacta in sport, PRO X)