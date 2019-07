BREAKING NEWS | Becali a inceput sa URLE cand a auzit ca trebuie sa-si faca echipa de fotbal feminin! "Asta e SCLAVIE! Sunt banii mei, banii mei!"

Becali refuza categoric sa se supuna ultimei reguli anuntate de FRF!

Burleanu vrea investitii masive in fotbalul feminin din sezonul 2021 - 2022. Cluburile din Liga 1 vor fi obligate sa aiba echipe de fete pentru a obtine licenta. Becali n-are de gand sa investeasca niciun euro din propriul buzunar pentru a-si face echipa de fete la FCSB.

"Eu stiu ca Dumnezeu ne lasa liberi, exista democratie si nicaieri pe lumea asta nu exista dictatura, impunere, stapanire si sclavie. Asta se numeste sclavie! Nu poti sa-mi impui sa fac ce nu-mi place. Regulile jocului sunt stabilite, dar nu-mi impui activitate economica. Regulile le respect. Regula e regula, dar sa-mi impui activitate economica nu poti. Asta inseaman omul liber. Eu am o societate comerciala. Nu-mi place sa fac fotbal de femei. Ma obligi sa fac? Au impus aceasta regula, dar nu se mai face asa ceva in lume! In Romania, daca spune Stalin, asa faci! Asta e mentalitatea multora.

Nu poate sa-mi impuna nimeni ce sa fac cu societatea mea comerciala. Sunt banii mei, nu vreau sa fac. Vrei? Fa tu! Ai bani? Fa! Daca face cineva, face ca-i place. Doar n-o sa ma duc acum sa ma uit la fotbal de femei. Nu-mi place! Orice hotarare a Comitetului Executiv e supusa legii. Trebuia intai consultata Liga! Argaseala are spiritul patronului, nu este sclav. Are spiritul stapanului. E normal sa execute ordinul stapanului. Au facut-o pe ascuns. Nu mai pot sa faca ce vor. Ce pot sa faca cei de la FRF daca 10 cluburi nu fac echipa de fotbal feminin? Mie imi convine regula de sub 21, dar nici pe asta nu trebuia s-o puna.

Mie nu-mi place ce este impunere. Regula U21 imi convine, imi e favorabila, dar faptul ca e dictatura nu-mi convine. Pentru mine conteaza principiile, libertatea. Orice dictatura care ma avantajeaza pe mine, n-o vreau! Vreau libertatea! Poate sa fie si 7 euro. Nu ma obligi sa-i dau. Nu vreau sa-i dau, nu-mi place! In alte tari, lumea face fotbal feminin ca vrea! Dar eu nu vrea! Care-i problema?", a spus Becali la PRO X.