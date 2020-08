"Mie imi e mila de femei! Daca ii da o minge in tata?!" Noi remarci sexiste ale lui Gigi Becali in direct la TV! "Mai bine ma impuscati decat sa le vad jucand!"

Gigi Becali a vorbit despre implicarea femeilor in fotbal.

Patronul lui FCSB a declarat ca, desi si-a facut echipa de fotbal feminin, lui ii este mila de cele care joaca fotbal.

"Noi deja avem echipa de fotbal feminin. Am dat 5.000 de euro si avem echipa. Dar eu iubesc foarte mult femeile si ma gandesc: 'Ba, daca ii da o minge in tata?'. Mie imi e mila de femei. Mie tare imi e teama sa nu ii dea cu mingea in tata", a spus Becali la Digi Sport.

Pentru a indulci tonul acestor afirmatii, care pot fi considerate sexiste, la finalul discutiei Gigi Becali si-a cerut scuze: "Daca am suparat pe cineva sau daca glumele mele vi s-au parut deplasate, sa ma iertati."

Aceste declaratii vin dupa ce in urma cu doar o luna FCSB si Gigi Becali au fost amendati cu peste 15.000 de euro dupa ce FRF s-a autosesizat ca urmare a comportamentului sexist manifestat de patronul ros-albastrilor. Atunci Becali spunea ca femeile nu au ce cauta in fotbal si ca nu accepta ca FRF sa-l oblige sa-si faca echipa feminina.

"Lumea chiar si-a pierdut mintile! Femeile poarta pantaloni si barbatii fuste. Asta e moda la Londra! Barbatul e facut dupa chipul lui Dumnezeu, iar femeia e sclava barbatului. Vreti sa fie batjocorit barbatul? Asta e intentia dracului!

Femeia sa aiba putere, iar barbatul sa fie schimonosit! Vrea sa se strice familia! De-aia nu mai sunt familii, pentru ca isi pierd capul. Daca Bodescu si Burleanu zic, fac echipa de fotbal feminin. Nu ma cert cu ei! Dar daca le lovește mingea in sani ce fac? Au sutien?



Mai bine ma impuscati, dar nu vin la fotbal feminin. Mai bine imi tai capul! Nu-mi schimb parerea. Nu-l schimb pe Hristos chiar daca e sa mor. Mai bine mor! Fotbalul nu e un sport de femei. Cum joaca in zilele in care au problemele?", spunea la inceputul acestui an Gigi Becali.

In ciuda acestor afirmatii, FCSB va avea si o echipa de fotbal feminin din sezonul viitor, patronul echipei fiind dispus sa investeasca in ea doar 10.000 de euro pe an.