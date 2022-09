Farul Constanța Feminin a învins cu 10-0 pe Juniorul, în deplasarea de la București. Fetele lui Ionuț Florea și-au respectat statutul de favorite, atât în acest meci, cât și pentru promovarea în prima ligă, la finalul sezonului. ACS Juniorul are rezultate excepționale în fotbalul masculin, cu zeci de juniori de valoare descoperiți și promovați în primele două divizii din România și la echipe din străinătate, printre care Rareș Ilie (Nice), Cătălin Cârjan (Arsenal) sau Andrei David (Piacenza), și a început recent să acorde atenție și sectorului feminin.

Mulțumită evoluției foarte bune a cuplului Deca - Laiu, care au făcut diferența în favoarea oaspetelor, prima înscriind cinci goluri, dar și mai tinerelor Covali, Rida, Putină, M. Sandu sau Popa, oaspetele au condus la pauză cu 6-0 și au dominat ostilitățile și în partea secundă. Pe banca nou-înființatei echipe de senioare a fost numit Ionuț Florea, component al naționalei de fotbal pe plajă a României și antrenor al grupelor de juniori masculine 2009 și 2010 din cadrul Academiei "Gheorghe Hagi".

Au în lot două vicecampioane și mai așteaptă o fotbalistă din Kenya și una din Moldova



Farul a reușit să le atragă cu un proiect bine pus la punct pe Nicoleta Deca și Andreea Laiu, două jucătoare importante, care au fost aproape de Carmen București, echipă aflată în lupta la titlu în prima divizie, și care în sezonul trecut au evoluat la Heniu Prundu Bârgăului, vicecampioana națională și finalista Cupei României. Foarte aproape să semneze cu clubul dobrogean mai este o internațională din Republica Moldova și o altă jucătoare originară din Kenya.

Deca (27 de ani) a mai jucat la Universitatea Alexandria, Navobi Iași și Fortuna Becicherecu Mic și are peste 20 de meciuri pentru echipa națională a României. Laiu (36 de ani) are peste 80 de selecţii în naţionala României, a jucat în Champions League şi are 11 titluri de campionă câştigate cu echipele la care a mai evoluat - Clujana Cluj, Apollon Limassol (Cipru), Amazon Grimstad (Norvegia), Rossyianka Khimki (Rusia), Fylkir (Islanda), Macabi Kiryat Gat, Macabi Holon, Macabi Hadera (Israel) şi Heniu Prundu Bârgăului. În sezonul 2016-2017, a fost desemnată cea mai bună jucătoare din campionatul Israelului.

Farul este la egalitate de puncte cu alte două echipe

În acest moment, Farul ocupă locul al doilea în clasamentul Seriei 1 din Liga 2, cu 12 puncte acumulate în patru etape jucate și golaveraj +33, la egalitate cu ACS Liceenii Topolog (+41) și Chindia Târgoviște (+17). În cele patru etape scurse, constănțencele au învins pe CS Nicu Gane Fălticeni (14-0), Vasas Femina Odorheiu Secuiesc 2 (6-0), Măgura 2012 Bacău (5-2) și ACS Juniorul 2014 București (10-0), iar până la finalul anului vor mai juca cu Prosport Football Academy (16 octombrie / acasă), FCSB Feminin (23 octombrie / deplasare), Liceenii Topolog (30 octombrie / acasă), Chindia Târgovişte (5 noiembrie / acasă) și Vulpițele Galbene Roman (19 noiembrie / deplasare).

"Vrem în Liga 1 și apoi în Champions League. Numele Hagi ne obligă să facem performanță"

"Este o disciplină nouă pentru Farul Constanța. Învățăm ușor-ușor despre ce este vorba. Obiectivul nostru, așa cum este și la echipa de seniori masculină, așa cum este și la academie, este să facem performanță. Clubul va avea și o academie de junioare. Nu există obiective de mijloc la Farul. Anul acesta vrem să promovăm, anul viitor vrem să construim o echipă care să lupte la titlu și să ajungem în Champions League, pe viitor. Ne-am conformat regulamentului, care cere echipe feminine pentru echipele din Liga 1, iar acum vrem să fim cei mai buni.

Vrem să avem aceeași identitate și același stil de joc ca la băieți. Conceptul nostru, începând de la copiii de 5 ani până la echipa mare, este să fim cei mai buni. Vrem să aducem la Constanța jucătoare valoroase și vrem să creștem junioare în propria academie. Nu e principalul criteriu numărul de goluri marcate, încercăm să jucăm ofensiv din primul minut, să avem un stil combinativ și să ne creăm ocazii de gol.

Vrem să implementăm mentalitatea de învingător, să jucăm tot meciul serios și să nu tratăm fazele superficial, indiferent de scorul de pe tabelă. Cred că mai este mult de muncă, dar suntem pe drumul cel bun. Avem în spate cel mai mare fotbalist al României din toate timpurile, care e și un conducător și un antrenor excepțional, și numele lui ne obligă să facem performanță la toate echipele", a declarat antrenorul Ionuț Florea pentru Sport.ro.

ACS Juniorul 2014 București - Farul Constanța 0-10

Stadion Juniorul IOR, București

Arbitri - Mădălina Gherghi (Buftea), Marian Istrate (Buftea), Alexandru Iftime (Popești-Leordeni)

ACS Juniorul 2014 București

Andreea Florescu (1994) - Ana-Maria Mihai (2007), Elena Nicula (1986), Alexandra Dorobanțu (2000), Ioana Oprea (2007) - Alexandra Moraru (2001), Andreea Muicaru (2003), Teodora Cabuț (1992), Andreea Minea 2005) - Lorena Pepenel (2005), Alexandra Mocanu (1994)

Rezerve - Alexia Marinescu (2007) - Larisa Marcu (2005), Alexandra Elena Mihai (2007), Alexandra Ionela Mihai (2007), Florina Basamac (1994), Laura Tănase (2003), Iulia Dunavatu (1991)

Antrenori - Alisa Rujovic (antrenoare principală), Bogdan Oprea (preparator fizic)

Farul Constanța

Diana Năcuță (2000) - Maria Sandu (2005), Maria Popa (1998), Isabela Năstase (2006), Mihaela Sandu (2005) - Francesca Covali (2004), Andreea Laiu (1986) - Nicoleta Putină (2005), Nicoleta Deca (1995), Bianca Bălan (2005) - Crina Rida (2004)

Rezerve - Adelina Voinescu (2005) - Rebeca Bauttista (2007), Andrada Antonescu (2005), Georgiana Ivanov (2005), Nicoleta Stoica (2006)

Antrenori - Ionuț Florea (principal), Marius Cojocaru (secund), Valentin Dumitrică (portari), Cristina Bujin (preparator fizic)

Foto - Gabriel Chirea