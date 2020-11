Becali a inceput sa bage bani la o noua echipa! Acord cu presedintele clubului: ce decizie surpriza a luat

Gigi Becali s-a retras recent din viata publica, dar chiar si asa nu poate sta departe de fotbal.

Finantatorul FCSB-ului investeste incepand din acest sezon in echipa de fotbal feminin FC Fair Play Bucuresti.

Desi a fost cel mai mare contestatar al deciziei Federatiei Romane de Fotbal de a include in procesul de licentiere pentru cluburile din Liga 1 detinerea unei echipe de fotbal feminin, Becali a fost in cele din urma nevoit sa accepte aceasta decizie.

FRF impune incepand cu acest sezon cluburilor din Liga 1 sa detina o echipa de fotbal feminin de senioare si doua grupe de junioare, de U13, respectiv U15.

Astfel, datorita relatiei foarte bune dintre Valeriu Argaseala si antrenorul echipei FC Fair Play Bucuresti, Ion Barbacioru, s-a incheiat aceasta colaborare intre FCSB si aceasta echipa, care este una dintre cele mai veche din fotbalul feminin din Romania, fiind infiintata in 2003.

Becali va sponsoriza in primul an doar echipa de junioare U15 a clubului cu suma de 20.000 de euro. Din sezonul viitor insa, va fi nevoit sa investeasca si in echipa mare, dar si in cea de U13.

La momentul la care presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a facut anuntul ca echipele din Liga 1 vor fi obligate sa sponsorizeze sau sa detina si o echipa de fotbal feminin, Becali s-a opus vehement acestei decizii. El a avut o iesire discriminatorie, pentru care a fost amendat de Comisia de Disciplina cu 13.400 de euro si a primit si o suspendare de patru luni.

"Lumea chiar si-a pierdut mintile! Femeile poarta pantaloni si barbatii fuste. Asta e moda la Londra! Barbatul e facut dupa chipul lui Dumnezeu, iar femeia e sclava barbatului. Vreti sa fie batjocorit barbatul? Asta e intentia dracului! Femeia sa aiba putere, iar barbatul sa fie schimonosit! Vrea sa se strice familia! D-aia nu mai sunt familii, pentru ca isi pierd capul. Daca Bodescu si Burleanu zic, fac echipa de fotbal feminin. Nu ma cert cu ei! Dar daca le loveste mingea in sani ce fac? Au sutien? Mai bine ma impuscati, dar nu vin la fotbal feminin. Mai bine imi tai capul! Nu-mi schimb parerea. Nu-l schimb pe Hristos chiar daca e sa mor. Mai bine mor! Fotbalul nu e un sport de femei. Cum joaca in zilele in care au problemele?", a spus Becali la PRO X.