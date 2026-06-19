Gigi Becali, anunț neașteptat! Ce se întâmplă cu transferul lui Florinel Coman

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Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a avut un discurs radical cu privire la criza declanșată în România de clasa politică.

Gigi Becali a pus tunurile pe clasa politică

Pe 5 mai 2026, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament prin moțiune de cenzură. De atunci, instabilitatea a lovit și mai tare economia deja avariată a României.

Adrian Veștea (PNL) este noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac s-a retras pentru că nu a obținut sprijinul politic din Parlament, obligatoriu pentru instalarea unui nou Executiv.

În fața unei astfel de crize politice, în calitate de deputat neafiliat, Gigi Becali a răbufnit la adresa clasei politice responsabile pentru blocajul cu care se confruntă România.

Becali: „S-a blocat țara, băi, nebunilor!”

„Bă, voi sunteți nebuni? S-a blocat țara, băi, nebunilor! Sunteți vagabonzi, ce sunteți? Sunteți deputați, senatori sau vagabonzi? S-a blocat țara, votați Guvern! Ăștia nu sunt sănătoși la cap!

Am ajuns departe cu discuția, dar poate e benefică. Să înțeleagă, poate se uită. E blocată țara, pe cuvântul meu!

Nu știu din cauza cui, dar la ora asta trebuie Guvern! Oricine, Nicușor Dan, Vasilescu, Georgescu. Băi, trebuie Guvern! Votați Guvern, nebunilor, sau duceți-vă acasă la țară, în golăneala de unde ați venit voi deputați”, a tunat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la televiziunea Digi Sport.

Gigi Becali a fost ales în legislatura actuală pe listele AUR, din care a demisionat ulterior și a devenit deputat neafiliat. Becali a fost, de asemenea, europarlamentar între 7 iunie 2009 și 8 ianuarie 2013.