Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a participat la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea noului Guvern al României în calitate de deputat neafiliat.

Concluziile lui Gigi Becali după consultările cu Nicușor Dan

Becali l-a caracterizat ulterior, în fața reporterilor, pe Dan ca fiind un om bun, cu minte liniștită, și i-a urat să îi dea Dumnezeu înțelepciune în alcătuirea noului Executiv.

Latifundiarul i-a transmis președintelui României că doar PSD are oameni capabili să guverneze, iar USR îndeplinește interesele altor state, chiar dacă are politicieni teoretic competenți.

„Azi a fost o mică minune, fiind sărbătoare, Înălțarea, dacă reușesc să mă împărtășesc, să scap mai repede (n.r.- de la slujbă), mă duc la consultări. Am scăpat la ora 12 și ceva, am sunat la doamna Delia de la protocol (n.r.- Delia Dinu, șefa departamentului de protocol de la Cotroceni).

A zis: 'Domnule Becali s-au terminat consultările, dar domnul președinte a zis ca dacă vreți să mai veniți…'. Să-i dea Dumnezeu înțelepciune să facă Guvernul. Pentru ce am zis, a făcut Domnul mai mult de 100 de ori.

Am avut mai mult discuții amicale privind președinția. Pentru că am avut președinți, știți cum i-am avut, și acum avem un președinte cu minte liniștită. Acolo unde e omul bun, vine Dumnezeu, pune el mâna. Și va pune Dumnezeu mâna pe mintea lui și va face ce trebuie să facă. O să vedeți, așa cât este de blând, așa cât este de cuminte.

Eu i-am spus că nu văd decât PSD-ul care poate să aibă oameni de guvernare. Că nu au ceilalți. Are și USR-ul oameni deștepți, dar nu lucrează pentru România. Lucrează pentru alte state, pentru alții, pentru alte interese”, a declarat Becali.

Becali, susținere pentru Nicușor Dan

În cele din urmă, omul de afaceri a transmis că va vota nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier al României.

„Votez ce nominalizează președintele. Nu poate să aibă împăratul interes la președinte, că eu sunt împăratul. Înțelegeți? Dar eu ce nominalizează președintele, votez. Adică merg pe înțelepciunea lui.

Există grupări care ar susține un Guvern, și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan. Păi dacă le frică de Bolojan, fă-i să le fie frică de dumneavoastră, nu de Bolojan. Ăsta a fost sfatul meu”, a adăugat patronul celor de la FCSB.

Președintele Nicușor Dan urmează să nominalizeze un nou prim-ministru, în contextul în care Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în Parlament, la data de 5 mai 2026.