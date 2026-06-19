GALERIE FOTO Florin Tănase, surprins alături de cei doi fotbaliști așteptați de Gigi Becali la FCSB

Florin Tănase, surprins alături de cei doi fotbaliști așteptați de Gigi Becali la FCSB Superliga
SPORT.RO
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FCSB continuă să se întărească pentru noul sezon.

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FCSBGigi Becaliflorin tanasedenis dragusFlorinel Coman
Din articol

După ce s-a despărțit de mai mulți jucători, inclusiv de căpitanul Darius Olaru, FCSB încearcă să consolideze lotul echipei.

Florin Tănase, surprins alături de jucătorii doriți de Gigi Becali la FCSB

  • Tanase coman dragus 5
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Roș-albaștrii i-au transferat deja pe Anderson Ceara și pe Ronny Labonne, însă Gigi Becali pregătește și alte mutări.

Pe lista finanțatorului se află și atacantul israelian Shon Weissman, care este dorit și de Beitar Ierusalim, dar și internaționalii români, Florinel Coman, fostul jucător al lui FCSB, și Denis Drăguș, atacantul lui Trabzonspor. 

Florinel Coman este sub contract cu Al Gharafa, însă viitorul fotbalistului este incert. Atacantul își dorește să plece din Qatar, iar Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB, așa cum a făcut-o și cu Denis Drăguș, care cel mai probabil va pleca în această vară de la Trabzonspor. 

Este greu însă de crezut că cei doi vor semna cu echipa patronată de Gigi Becali. Cel mai probabil, ambii vor căuta să își continue cariera în străinătate. În cazul lui Coman, s-a vehiculat că ar exista interes în Serie B, iar despre Denis Drăguș, turcii au scris că ar putea fi folosit ca monedă de schimb de către Trabzonspor pentru a obține transferul altui fotbalist. 

Rămâne de văzut cum va arăta viitorul celor doi și dacă vor semna cu FCSB. Până atunci, cei doi atacanți se distrează chiar cu vedeta celor de la FCSB, care, cel mai probabil, după plecarea lui Darius Olaru va fi și căpitanul echipei în noul sezon, Florin Tănase. 

Cei trei au mers împreună în vacanță și s-au distrat de minune pe plajă. Florinel Coman a distribuit pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Florin Tănase și Denis Drăguș.

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