FCSB se află în această perioadă în vacanță, înaintea startului pregătirilor pentru noul sezon.

Roș-albaștrii încearcă să lase în urmă dezamăgirea unei stagiuni în care au ratat, în premieră, calificarea în play-off și au încheiat campionatul pe locul secund în play-out.

Totuși, formația patronată de Gigi Becali și-a asigurat prezența în preliminariile Conference League, după ce a trecut de FC Botoșani și Dinamo în meciurile de baraj.

Fotbaliștii de care s-a îndrăgostit Gigi Becali: „Îmi place spectacolul”

Intrat în direct la Digi Sport, Gigi Becali a recunoscut că urmărește destul de rar meciurile din marile campionate.

Cu toate acestea, există câțiva fotbaliști care îi atrag atenția și pentru care este dispus să deschidă televizorul.

Printre numele menționate de finanțatorul roș-albaștrilor se numără mijlocașul portughez Vitinha, Michael Olise, Lamine Yamal și brazilianul Vinicius Junior.

„Pe Vitinha îl mai știu. Mai mă uit și eu dacă joacă Real cu Barcelona, mai mă uit. Îmi place spectacolul. Acum vreau să mă uit la Franța că îmi place de Olise cum joacă ăla, Olise. Sau când joacă Barcelona mă uit la Yamal, sau când joacă Realul mă uit la atacantul ăla din stânga, Vinicius Jr. Și mă uit. Sunt anumiți jucători care îmi plac mie așa, când au mingea la picior. Altfel nu mă uit”, a declarat Gigi Becali.

Anderson Ceara nu mai ajunge la FCSB

Patronul de la FCSB a refuzat să ofere mai multe detalii în legătură cu motivele pentru care mutarea nu se va mai realiza.

Brazilianul ar fi trebuit să semneze un contract valabil pe următoarele două sezoane cu FCSB, iar Csikszereda ar fi urmat să încaseze 450.000 de euro și 25% dintr-un transfer ulterior.

”Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu e problemă de bani, dar nu îi găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. Nu mai este, a căzut transferul. Nu are rost să mai vorbim acum de ce. A căzut transferul. Nu pot să spun de ce. Ceara nu este jucătorul lui FCSB și nici nu va fi”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.