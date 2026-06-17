Cap de serie la tragerea la sorți, FCSB va da peste FK Auda, formație care a terminat pe locul 3 în campionatul Letoniei. Fosta campioană a României are un lot net superior și, la prima vedere, este mare favorită pentru calificarea în faza următoare.

Roș-albaștrii au evitat nume precum Hajduk Split, LNZ Cherkasy, Zimbru Chișinău sau Panevezys și pornesc cu prima șansă la calificare în fața letonilor.

Gigi Becali a fixat obiectivul FCSB: ”Eu doar atât știu”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a pus din nou accentul pe obiectivul fixat în prima parte a acestui sezon: calificarea în faza principală din Conference League, performanță care ar aduce și o sumă importantă de bani în conturile clubului.

„Eu doar atâta știu, că trebuie să mă duc în grupe, altceva nu știu eu. Nu știu nici pe Letonia, nici pe locul trei, nici pe locul unu”, a spus Becali, pentru PRO TV și Sport.ro.

În ultimele două sezoane, FCSB a reușit calificarea în faza principală din Europa League, a doua competiție organizată de UEFA, care pune la bătaie sume mult mai importante de bani.

Auda a revenit în prima ligă letonă în 2022, iar în același an a cucerit primul trofeu important din istoria clubului, Cupa Letoniei. Performanța i-a adus și prima participare în cupele europene.

Ulterior, echipa a terminat pe locul 3 în Virsliga atât în 2023, cât și în 2024. În 2025, Auda a câștigat din nou Cupa Letoniei.

FK Auda are un lot cotat la 4,45 milioane de euro

În ultimele două sezoane, letonii au disputat 10 meciuri în preliminariile UEFA Conference League și au înregistrat cinci victorii, trei remize și două înfrângeri.

Lotul echipei este evaluat la 4,45 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Cel mai valoros jucător este chiar căpitanul Eduards Daskevics, winger în vârstă de 23 de ani, cotat la 400.000 de euro.