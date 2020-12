Dezvlaluiri SOCANTE ale lui Debeljuh despre momentul DE GROAZA de la Berna! "Nu stiam cine e antrenor! Nu stiam nimic!" Ce s-a intamplat la spital

Gabriel Debeljuh a inscris gol campioanei Romaniei in infrangerea cu Young Boys.

Dupa ce a deschis scorul la Berna, atacantul croat a suferit o accidentare teribila dupa o lovitura puternica la cap in finalul meciului.

Dupa acest incident, fostul fotbalist de la Hermannstadt a fost dus la spital, unde a aflat de la medici rezultatul final al partidei.

Fotbalistul de 24 de ani a dezvaluit ca mai mult de o ora de la accidentare nu a stiut ce se intampla cu el si nu isi poate aminti absolut nimic din acest meci, nici macar ca a marcat.

"Din pacate nu imi amintesc. M-am trezit la spital. Am marcat si primul gol in Europa League si nu pot sa-mi amintesc senzatia. Este chiar incredbil. Nu stiam unde sunt, mi-am pierdut cunostinta total. A fost o lovitura incredibila.

Mai erau doua minute pana la final, am inteles, a fost o minge inalta si m-a lovit. Am stat 3 zile in casa, nu vedeam bine, nu puteam sa ma uit la televizor pentru ca aveam o durere de cap. A trebuit sa dorm, sa ma odihnesc. Multumesc lui Dumnezeu, acum sunt bine!

Am spus: 'Unde e Petrescu?'. Chiar atunci, pe teren. 'Stii cine e antrenor?', m-a intrebat. Si nu stiam. 'E Iordanescu, nu e Petrescu. Ai dat gol!', mi-a spus. 'Am dat gol?', am intrebat eu. Nu stiam unde sunt. Nu stiam nimic.

Am mers la spital si eu m-am trezit in spital. Nu dormeam, eram treaz, dar mi-am pierdut cunostinta si imi amintesc doar ca m-am trezit acolo. Doctorul mi-a spus ca este normal sa nu-ti amintesti cam ce s-a intamplat o ora, ora si jumatate inainte si dupa lovitura", a dezvaluit Debeljuh pentru ProSport.