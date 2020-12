Liverpool s-a deghizat in Aston Villa si a DEMLOLAT-O pe Crystal Palace cu 7-0! :) Firmino si Salah au inscris cate o 'dubla', iar echipa lui Klopp ramane pe primul loc in Anglia!

Liverpool a facut instructie cu Crystal Palace in etapa a 14-a din Premier League.

'Cormoranii' au deschis scorul pe Selhurst Park dupa doar 3 minute prin reusita lui Takumi Minamin, aflat la primul gol in Premier League.

Ulterior a urmat o perioada buna pentru echipa lui Roy Hodgson, care a ratat cateva sanse importante, dar cei care au reusit sa inscrie au fost tot jucatorii campioanei. Firmino si Mane au dus scorul la 3-0 inainte de pauza.

In partea a doua lucrurile au mers chiar si mai prost pentru Palace, care a mai incasat 4 goluri. Capitanul Henderson in minutul 52 si dn nou Roberto Firmino in minutul 68 au dus scorul la un neverosimil 5-0 pentru campioana Angliei.

Ultimul cuvant in aceasta confruntare l-a avut Mohamed Salah. Intrat pe teren in minutul 57 in locul lui Mane, starul egiptean a inscris doua goluri in numai 3 minute, al doilea find o adevarata bijuterie.

VIDEO Al doilea gol al lui Mohamed Salah

Cu aceasta victorie, Liverpool si-a consolidat locul de lider in Premier League, ajungand la 31 de puncte, 6 mai multe decat Tottenham, care are insa un meci mai putin disputat.