Episod GENIAL cu Gigi Becali in prim-plan! Cum a devenit 'frate de sange' cu presedintele lui Real Madrid: "Eu il am pe Radoi, ti-l dau tie, tu imi dai un fotbalist de la tine!"

Florin Nedelcu a povestit episodul in care Gigi Becali a stat la aceeasi masa cu fostul presedinte al lui Real Madrid, Ramon Calderon.

Fostul fotbalist si colaborator al Federatiei Romane de Fotbal, care a insotit delegatiile spaniole venite la meciuri in Romania pentru mai bine de 20 de ani, a vorbit pentru PlaySport despre momentul in care Gigi Becali s-a imprietenit cu Ramon Calderon, fostul presedinte al lui Real Madrid.

Patronul a recurs la un gest 'extrem' pentru a se 'infrati' cu Ramon Calderon, care a ramas socat de toata situatia. Cu toate astea, cei doi au ramas in relatii bune, iar fostul presedinte al madrilenilor a venit in Romania si l-a vizitat pe Becali.

Florin Nedelcu a povestit cum s-a desfasurat intregul moment si cum a reactionat Calderon ulterior.

"A fost acel celebru protocol al lui Gigi Becali, de la restaurantul Mc Moni’s, 'fratia de sange' cu Ramon Calderon. Eu l-am intepat pe Gigi! La masa, in dreapta, statea Gigi, in stanga Gica Hagi. Dupa acea masa oficiala, Ramon Calderon mi-a spus, in masina, ca nu credea vreodata ca o sa ajunga sa faca asa ceva.

La masa, cand se debarasa si se aducea desertul, pe o parte se aflau 14 reprezentanti de la Steaua si din fotbalul romanesc, in partea cealalta, 14 de la Real Madrid. La un moment dat, eu i-am spus lui Gigi Becali: 'tu stii ce inseamna presedintele lui Real Madrid in fotbal? Inseamna presedintele Statelor Unite. Si nu uita ca noi avem acelasi sange, suntem latini'. Si, dintr-o data, se ridica in picioare, se deschide la haina, scoate cravata si zice: 'Gata! Pana acum a fost protocol, de acum suntem frati de sange. Bai, fratele meu…', mie imi era rusine, ca-i spunea 'Canderon'. 'Trebuie sa ne facem frati de singe, eu il am pe Radoi, ti-l dau tie, il platesc eu, tu imi dai un fotbalist de la tine, il platesti tu. Bai translatore, hai cu mine!'.

Si ma duc dupa el. Merge la Ramon Calderon, ia un bol cu dulceata, a pus dulceata la incheietura mainii, a pus cutitul invers si a tras mimand ca taie. I-a murdarit camasa lui Calderon cu dulceata si a inceput sa strige: 'hermano de sangre, hermano de sangre!'. Calderon a ramas blocat, iar in masina, mi-a dezvaluit: 'Aoleu! In ce am intrat? Mi-e rusine!'.

Dupa aceasta, doi vicepresedinti de la Real m-au invitat la Marriott sa bem ceva si, cu patru zile inainte de meci, directorul de relatii internationale de la Real Madrid m-a sunat si m-a invitat la meci. Jose Luis Serrano, care din pacate a murit, un om senzational, a fost parintele lui Gica Hagi cat a stat la Real. Mi-a transmis ca presedintele Calderon are onoarea sa ma invite la meci, sa fac protocolul, conferintele de presa, masa de protocol. Ei platesc tot. Apoi m-a sunat si Argaseala sa ma roage sa merg la Madrid, dar sa plec mai devreme, sa ajut sa vanda niste bilete ramase pe care trebuia sa le inapoieze spaniolilor si nu au facut-o. Atunci Calderon, frate de sange cu Gigi Becali, l-a ajutat si cei de la Real au facut o casa speciala pentru suporterii romani, astfel ca au dat biletele care erau in valoare de vreo 90.000 de euro", a povestit Nedelcu pentru PlaySport.