Romania, din nou pe PODIUM la Campionatul European de gimnastica! Prima medalie dupa 6 ani

Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a prins podiumul la Campionatul European de la Mersin.

Cu Larisa Iordache in prim-plan, revenita dupa o pauza de 3 ani, echipa feminina de gimnastica a Romaniei a terminat pe locul 2 al podiumului continental. Romania a incheiat faza pe echipe cu un total de 154.496 de puncte, la o distanta extrem de mica de medalia de aur, obtinuta de Ucraina cu 154.663 puncte.

In calificari, delegatia Romaniei a incheiat pe primul loc, insa micile greseli de la ultimul exercitiu de la sol al Larisei Iordache le-au costat pe 'tricolore'. Pana in prezent, Romania are medalii la junioare, aur cu echipa si la individual-compus, dar si argint in aceeasi proba individuala.

Duminica se desfasoara finalele pe aparate, acolo unde Larisa Iordache s-a calificat pentru toate cele patru probe.