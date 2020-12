NEBUNIA lui Gigi Becali! "Mi-a dat 200.000 de dolari si mi-a spus: 'Pariaza pe victoria noastra'!" Dezvaluiri incredibile

Gigi Becali a fost extrem de aproape de a pierde 200.000 de dolari dintr-un foc.

Florin Nedelcu, fost fotbalist si responsabil de protocol al FRF pentru cluburi si nationale vorbitoare de spaniola, a dezvaluit o intamplare inedita pe care a trait-o alaturi de Gigi Becali. Acesta a povestit cum patronul celor de la FCSB a vrut sa parieze 200.000 de dolari pe victoria echipei sale, in timp ce se afla in Spania.

"A venit cu un avion privat, a intrat in hotel si a intrebat unde e Florin. Eu ma aflam la bar. 'Florine! Ia punga asta, vezi ca sunt 200.000 de dolari in ea, pariaza pe victoria noastra'.

I-am spus ca nu se poate paria o asa suma, daca vrea o mie, doua, 10.000 daca accepta vreo casa de pariuri. M-am dus la receptie, am rugat sa pun banii in seif, mi-am vazut de treaba, protocol, conferinta, meci. La pauza era 2-0 pentru Sevilla. In primul rand al balconului prezidential statea, in stanga, Jose Maria del Nido, presedintele FC Sevilla, in dreapta Gigi, eu pe randul din spate, intre ei, sa pot sa le traduc.

Cand s-a terminat prima repriza si era 2-0 pentru Sevilla, Gigi s-a ridicat in picioare si mi-a spus: 'Florine! Spune-i ca mi-e rusine sa mai stau langa el, ma asez in alta parte'.

Dupa meci, la hotel, m-a intrebat daca am pariat. 'Nu! Ti-am facut economie de 200.000 de dolari', i-am zis si s-a inseninat. M-am dus la receptie, am luat punga, i-am dat-o si i-a pasat-o varului sau, patiserul, sa-i numere. I-am spus sa aiba incredere, ca nu am umblat la punga lui, daca mi-a dat 200.000, atunci 200.000 sunt, daca mi-a dat 189, tot 189 sunt. A numarat, erau toti banii", a povestit Florin Nedelcu, potrivit PlaySport.