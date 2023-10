Reacția ironică a lui Pep Guardiola după meciul din Champions League: "Sunt foarte îngrijorat"

Deținătoarea titlului european s-a impus cu scorul de 3-1, în deplasare, în fața celor de la Young Boys Berna, golurile fiind marcate în repriza secundă.

În partida din Elveția, Erling Haaland a reușit dubla, al treilea gol al cetățenilor aparținându-i lui Akanji. Chiar dacă este principalul marcator al echipei, starul norvegian nu mai are același randament ca în sezonul trecut, însă Pep Guardiola nu are nicio problemă în acest sens.

"Sunt foarte îngrijorat", a fost răspunsul ironic al tehnicianului iberic la întrebarea despre ratările lui Erling Haaland.

"E important că Erling are multe ocazii. Oamenii vor ca el să nu reușească. Îmi pare rău să vă spun asta, dar tipul ăsta va da goluri toată viața. Este o amenințare incredibilă.

Jucătorii trebuie să își găsească abilitățile să paseze precum Kevin de Bruyne sau Ilkay Gundogan, dar el va înscrie până în ultima zi în care va juca fotbal.

Nu vreau să-l văd pe Haaland numai în careu, doar să stă stea acolo și să dea goluri. Va fi mai bine pentru el dacă se implică și în acțiunile din afara careului. N-am nicio îndoială, permanent încearcă să crească în joc", a explicat Guardiola, după meci.

