Messi a trecut prin clipe de groaza in Bucuresti! "Nu am trait niciodata o sperietura atat de mare!" Cine l-a scos din incurcatura

Florin Nedelcu, omul care s-a ocupat delegatiile marilor echipe care au jucat in Romania, a povestit un episod inedit cu Lionel Messi.

Mai mult de 15 ani, a fost translator, ofiter de legatura UEFA si colaborator al Federatie Romane de Fotbal. Nedelcu a cunoscut multe personalitati celebre si are o poveste incredibila si cu Messi.

El s-a ocupat si de echipa Argentinei, care a venit la Bucuresti pentru un amical cu Romania. Nedelecu a povestit un episod cu Messi pe care nu l-a spus nimanui.

"O sa povestesc un episod pe care nu l-am spus nimanui. In protocolul pe care-l aveam pentru meciul cu Argentina in vederea aducerii jucatorilor de la aeroport, pentru Messi exista un protocol special cu Jandarmeria, Politia Romana si firma BGS. Messi trebuia sa intre prin spate, prin curtea interioara a hotelului, iar de acolo, cu un lift de marfa care era reamenajat special, sa urce la etajul unde erau cazati sud-americanii.

La aeroport au venit Mascherano, Messi si fizioterapeutul de la Barcelona, care-l insoteste peste tot pe Messi. Un om la doi metri care, de fapt, este si bodyguardul lui, umbra lui, l-am vazut peste tot. Messi, cat a stat in Romania, nu s-a oprit mai mult de 20 de secunde sa dea autograf sau sa faca vreo poza.

Atunci l-am vazut si pe prietenul lui din copilarie, Adrian. Este agent si are cei mai buni jucatori argentinieni care joaca in Italia, o perioada s-a ocupat de imaginea lui Leo Messi in Europa. Am stat cinci zile cu ei, un baiat foarte retras, tacut, rusinos. Insa vreau sa revin la traseul de la aeroport. Leo si Mascherano au fost singurii care au iesit pe la salonul prezidential, restul echipei a facut-o normal.

I-am adus cu un van cu geamuri obscure, ne-au flancat vreo 6 masini de paparazzi. Eu am stat in fata cu soferul, Leo, cu vicepresedintele federatiei din Argentina si Mascherano au luat loc in spate. Pe drum, vicepresedintele imi spune: 'Vezi ca Leo si Mascherano intra tot pe unde au facut-o si ceilalti jucatori'. I-am spus ca avem un protocol de securitate, nu se poate. 'Ba se poate!'Am pus mana pe telefon si am sunat la Jandarmerie, la firma de paza si au facut doua culoare. Cu o zi inainte m-a sunat Gica Popescu si m-a rugat ca fata lui, care e mare fan Leo Messi, sa faca o fotografie si sa ia un autograf, o sa vina cu Ion Craciunescu.

Astfel, cand am plecat de la aeroport, l-am sunat pe Ion Craciunescu si i-am zis sa ajunga la hotel. In momentul in care Leo a coborat, in hotel era un tumult extraordinar si, cand am ajuns in fata receptiei, l-a abordat Ion Craciunescu, i-a dat un cadou. Instant s-a strans toata lumea. Atunci l-am vazut speriat pe Messi. M-am dus aproape de el si i-am zis ca o sa-l scoatem printr-o alta usa, nu cu liftul, sa nu se sperie. Efectiv l-am luat in brate, baietii de la BGS au facut culoar si l-am scos prin locul in care luau ei masa si, mai departe, cu liftul de marfa, care uite ca ne-a fost de ajutor, la etajul lor", a declarat Nedelcu pentru Playsport

Nedelcu a povestit a fost invitat la masa alaturi de Messi, Aguero si Mascherano. Starul argentinian a dorit sa vorbeasca personal cu el, i-a multumit pentru ce a facut si s-a oferit sa ii dea cadou un tricou cu autograf.

"La masa de seara, directorul de relatii internationale a venit si m-a rugat sa facem programul pentru a doua zi, mi-a spus ca presedintele federatiei fata lui si ginerele vor sa vada Bucurestiul. Stateam pe o canapea si vine antrenorul secund al Argentinei si ma invita la masa. Leo statea alaturi de Mascherano, Aguero si, dupa un timp, s-a ridicat si a venit la masa noastra, si-a cerut scuze ca deranjeaza, a urat pofta buna si m-a rugat, daca poate, sa vorbeasca un minut cu mine. 'Vreau sa va multumesc, nu am trait niciodata o sperietura atat de mare ca astazi. Niciodata nu am simtit o asemenea presiune pe mine, atatia oameni, fara sa simt ca sunt protejat. O sa vreau sa va ofer un tricou cu semnatura'.



Am multumit si mi-am permis sa intind coarda. I-am spus ca fiul meu este fan total Messi, daca poate sa-i dea si lui un tricou. Si asa si-a facut si fiu-miu poze cu Leo, eu, sincer, am apucat sa fac o fotografie cu el la plecare, in aeroport, fotograf fiind Mascherano", a detaliat Florin Nedelcu.