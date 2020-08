Cum ar putea ajunge Man si Coman in Liga 4! Un presedinte de club din Romania incearca sa ii castige de la Gigi Becali

"Gasca Nebuna" ii propune un pariu inedit patronului FCSB.

Nicolae Tunsoiu este presedintele ACS Unirea Politehnica Bucuresti, club din Liga 4 Bucuresti, numit "Gasca Nebuna" sau "Studentii", pentru ca are in componenta aproape numai studenti de la Universitatea Politehnica Bucuresti. De curand, el a devenit campion olimpic la nackgammon (o varianta a jocului de table, backgammon, care se incepe cu 4 piese in casa adversarului), in cadrul turneului Mind Sport Olympiad. Editia din acest an s-a desfasurat online, din cauza pandemiei de coronavirus, si romanul a invins 128 de participanti in proba sa, pe podium mai clasandu-se un englez, un rus si un american. Tunsoiu e asistent universitar la Universitatea Politehnica, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica, conduce echipa de fotbal a institutiei si glumeste ca talentul sau ii poate aduce cativa jucatori de echipa nationala.

"E o pasiune si am profitat de ocazie. Competitia se numeste Olimpiada Sporturilor Mintii, asa ca cel care castiga devine campion olimpic. De obicei, Mind Sport Olympiad se organiza la Londra sau Manchester, in fiecare an, nu o data la 4 ani, cum sunt Jocurile Olimpice, astfel au loc intreceri din diferite sporturi ale mintii. Backgammon-ul, sau tablele, cum e cunoscut sportul la noi, nu mai e doar un joc de noroc. Noi dezvoltam o strategie si calculam probabilitatile la fiecare mutare, sporindu-ne astfel sansele de a castiga jocul. Se aseamana mult cu situatia din sah, unde se gandeste cu cateva mutari inainte. Evolutia unui jucator este evaluata cu ajutorul unui soft, care iti spune cat de bine ai facut mutarile din punct de vedere probabilistic.

Ne-am inscris cu echipa de fotbal in Liga 4, unde, deocamdata, sunt doar 13 echipe inscrise. Asteptam, ca toti ceilalti, protocolul, ca sa nu mai fim obligati sa facem toate testele, desi vedem ca numarul de cazuri de Covid-19 creste. Daca trebuie sa facem testele, nu cred ca se va da drumul la competitie, pentru ca nu are nimeni atatia bani. In aceasta saptamana am inceput si noi pregatirea, ne antrenam pe grupe de cate 10 oameni. E bine ca am scapat de Steaua, Rapid II si Bucharest United, o sa avem un campionat echilibrat, fara echipe cu bani.

Majoritatea jucatorilor din lotul lui Poli sunt studenti sau jucatori tineri, nu am reusit sa facem transferuri senzationale. Ca o gluma, poate il provoc pe Gigi Becali la un joc de table si ii castig pe Man, Coman, Morutan, Tanase, Olaru... Stiu ca el a mai jucat table pe fotbalisti (n.r. - in 2004, patronul FCSB i-ar fi castigat pe Dorin Goian, Florin Lovin si Eugen Baciu la o partida de table, de la Dumitru Sechelariu, fostul primar al Bacaului si presedinte al lui FCM Bacau). Nu vreau sa anticipez rezultatul, dar cred ca el joaca mai mult pe instinct, deci am sanse destul de mari. Nu stiu ce pot sa ii ofer la schimb, ca sa il aduc la masa de joc sau sa ma cheme la Palat.

Daca nu mai exista ’Gasca Nebuna’ din Regie, ii asteptam la echipa noastra de studenti, ca sa ne ajute sa castigam play-off-ul si sa promovam. Momentan nu ne baga nimeni in seama, dar peste 5-10 ani nu se stie, caci echipele tot apar si dispar, iar noi avem un proiect pe termen lung. Nu avem nicio presiune, jucam fotbal de placere", a declarat Tunsoiu pentru Sport.ro.