Gattuso a câștigat un pariu nebun cu Pirlo. "L-a luat de pe jos și l-a mâncat!"

"Odată, am făcut un pariu. I-am zis că nu poate mânca un melc, din acela fără cochilie, care este foarte mare. I-am zis, 'Rino, dacă îl mănânci, îți dăm 10.000 de euro. Îi strângem și îi poți da angajaților din club'. A luat melcul, l-a mâncat, dar nu i-am mai dat banii. A turbat și a vrut să ne omoare pe toți. De fiecare dată când vorbea la masă, ceilalți, aflați la alte mese, îi strigau 'Șșșșș, taci!'. Înnebunea, se ridica de la masă și începea să ne lovească", a dezăluit Pirlo pentru documentarul Juventus - All or Nothing.

Nu e prima glumă făcută de Pirlo pe seama lui Gattuso, temperamentalul fotbalist povestind că "sincer, Pirlo un nenorocit. Într-o zi, mi-am uitat telefonul pe masă și i-a trimis un mesaj vicepreședintelui lui AC Milan în care îl întreba dacă nu vrea să se culce cu sora mea".

La momentul interviului, înainte de Supercupa Italiei din ianuarie 2021, Andrea Pirlo o antrena pe Juventus Torino și Gennaro Gattuso era pe banca lui Napoli. "Bianconerrii" s-au impus cu 2-0, în meciul disputat pe stadionul lui Sassuolo.

Pirlo și Gattuso au fost colegi la AC Milan, între 2001 și 2011, perioadă în care au câștigat două trofee Champions League (2002-2003, 2006-2007), FIFA Club World Cup (2007), Supercupa Europei (2003, 2007), două titluri în Serie A (2003-2004, 2010-2011), Supercoppa Italiana (2004) și Coppa Italia (2002-2003). Cu naționala Italiei, cei doi mijlocași centrali complementari au câștigat împreună CM 2006 și Europeanul U21 din 2000.