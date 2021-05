Pariu incredibil facut de un patron din Portugalia! Jucatorii au innebunit de ras cand au vazut! Cum au aparut dupa meci seful echipei si antrenorul imbracati

Fotbalul ofera si pariuri nebune, care odata indeplinite, devin situatii extrem de amuzante.

Inaintea sezonului, patronul si antrenorul celor de la Santa Clara au promis ca daca echipa se va califica in Cupele Europene se vor imbraca la intr-un costum de vaca. Zis si facut, iar echipa a terminat pe locul 6, dupa o victorie in ultima etapa cu 4-0 in fata celor de la Farense, cu 46 de puncte, pozitie care ii va trimite in calificarile pentru Conference League, noua competitie intercluburi inventata de UEFA.

Com o mister vestido a rigor faz-se a festa nos Açores! pic.twitter.com/SNiKfmn8Wh — Cabine Desportiva (@CabineSport) May 19, 2021

Imaginile cu cei doi oameni care se ocupa de soarta clubului au facut inconjurul internetului, iar fanii fotbalului se amuza copios pe seama costumelor si a infatisarii acestora.

Campionatul portughez a fost castigat de Sporting Lisabona, pentru prima data dupa 20 de ani, cand la echipa se afla antrenorul roman Laszlo Boloni, alaturi de Marius Niculae. Echipa din capitala putea sa aiba sezonul perfect si sa termine neinvinsa, insa a fost batuta de Benfica, in penultima etapa a campionatului, 4-3.