Incredibil! Jucatorul cu clauza de 500 de milioane de euro de la FCSB a ajuns la o nou-promovata din B, la 2 ani de cand Bayern incerca sa-l transfere! Totul e oficial

Becali anunta ca jucatorul crescut de club va fi cea mai mare lovitura din istoria FCSB!

Ianis Stoica (17 ani), cel mai tanar marcator din istoria stelistilor, va juca in noul sezon pentru Slatina, nou promovata in liga a doua.

Stoica, trecut si pe la Calarasi, Petrolul sau Metaloglobus tot sub forma de imprumut, era vazut anul trecut de Becali drept cel mai mare viitor star al FCSB. Lui Stoica i-a fost stabilita o clauza de reziliere in valoare de 500 de milioane de euro! Ianis a marcat pentru echipa mare a FCSB intr-un meci de cupa jucat la Cluj in 2017, cand nici nu implinise 15 ani.

"Despre Ianis Stoica mi-a spus MM ca nu se vede diferenta intre el si ceilalti jucatori maturi la antrenamente. O sa-i pun clauza 500 de milioane! Pai, ce, eu sunt prost? Vreau sa vand fotbalisti", spunea Becali pentru Sport.ro acum 2 ani.

In 2018, Ianis Stoica a fost in atentia lui Bayern Munchen, care a incercat sa-l transfere, insa fara succes.

La Metaloglobus, in sezonul trecut, Stoica a jucat 46 de minute in doua partide, apoi sezonul s-a termiant pentru echipa din Pantelimon din cauza pandemiei.