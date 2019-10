Daca la fotbal e imposibil, la table avem campioni mondiali! Romanii joaca table si la dublu! VIDEO

Medici si fosti sahisti s-au batut in zaruri la campionatul national. Ei spun ca tablele nu sunt un joc de noroc.

"Este un joc pentru sahisti ratati. La sah n-am reusit mari performante", a declarat Florin Popa, coordonatorul lotului national de table.

Un medic oftalmolog s-a bagat la joc si ii trateaza pe cei care nu vad bine mutarile.

"La un moment dat in turneu am avut o mutare evidenta, pe care n-am vazut-o si cred ca o sa am nevoie de un consult oftalmologic", a spus Sergiu Malis

Si la table se poate juca la dublu. Aici, Romania sta bine - are doi campioni mondiali.

"La anumite turnee premiile sunt destul de mari, dar nu poti sa spui ca traiesti din table", a spus Lazar Eugen.