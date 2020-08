Situatie incredibila la adversara FCSB-ului! Shirak a imprumutat 8 jucatori de la o echipa cu 23 de cazuri de Covid-19 cu o zi inainte de deplasarea la Bucuresti!

FCSB o va intalni joi seara pe FC Shirak, intr-un meci din primul tur preliminar al Europa League.

Armenii au pornit miercuri dimineata spre Romania, din lot facand parte 9 jucatori noi.

Acestia s-au alaturat echipei cu doar cateva ore inainte de deplasare, iar 8 dintre ei revin la echipa sub forma de imprumut dupa ce au fost cedati la Ararat Erevan in aceasta vara.

Ceea ce atrage atentia este faptul ca la Ararat au fost depistate recent 23 de cazuri de Covid-19, lucru care a dus la amanarea meciului din campionat dintre cele doua echipe, care trebuia sa aiba loc in weekend.

Cei 8 fotbalisti care s-au intors la Shirak sub forma de imprumut au facut deplasarea la Bucuresti, anuntul despre includerea lor in lot fiind facut printr-un comunicat de presa.

"Fotbalistii de la Ararat o vor ajuta pe Shirak in Europa League. Avand in vedere ca fotbalul armean trebuie reprezentat corespunzator in Europa, cluburile Ararat si Shirak au convenit ca jucatorii Vsevolod Iermakov, Marko Prljevic, Uros Nenadovic, Hrair Mkoian, Zhirair Margarian, Karen Muradian, Edgar Malakian si David Manoian sa o ajute pe Shirak in Europa League.

Acestia vor fi imprumutati la Shirak pe termen scurt, apoi vor reveni la Ararat. Acest transfer nu va afecta meciurile din campionat."

Trebuie mentionat ca imprumutul s-a realizat fara probleme, avand in vedere ca cele doua echipe sunt patronate de aceeasi persoana.