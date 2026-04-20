Costi Dima, uluit de un fost coleg de la Dinamo: ”Nu am văzut niciodată un așa jucător. Extrem de talentat”

Fostul fundaș central cu 68 de meciuri în Liga 1, Costi Dima, s-a retras din fotbal în 2024, la Concordia Chiajna, după ce a fost legitimat la Metaloglobus, Chindia, UTA, Desna (Ucraina), Astra Giurgiu, FC Viitorul Constanța, Dinamo, Metalul Reșița și Sepsi OSK.
Constantin Dima (26 de ani) a fost invitatul jurnalistului Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.
În cadrul întrebărilor-fulger din emisiunea Poveștile Sport.ro, Costi Dima a fost întrebat despre cel mai talentat jucător alături de care a jucat. Fostul fotbalist l-a numit pe Vasile Cristian, un fost junior la Dinamo, care s-a retras la scurt timp după debut.
”Cine e ce mai talentat fotbalist alături de care ai jucat? Foarte simplu. E Vasile Cristian. Este un jucător care a debutat la Dinamo la 18 ani, dacă nu mă înșel, mijlocaș central care, din punctul meu de vedere, a fost un jucător extrem de talentat.
Generația mea. Acum s-a lăsat. Nu mai țin legătura cu el. S-a lăsat după ce a debutat la doi ani de zile maximum s-a și lăsat.
Eu nu am văzut niciodată un jucător așa. Era tehnic, vast. Un număr zece adevărat. Avea o viziune foarte bună asupra jocului”, a spus Costi Dima la Poveștile Sport.ro.
Dima a fost căpitan la naționala de juniori a României și era perceput drept un jucător cu viitor important în fotbalul românesc. A fost cât pe ce să ajungă și la Middlesbrough.
„Am fost foarte aproape, am fost la o semnătură distanță de Italia, de Anglia. La 18 ani, când eram la Sepsi, am avut trei oferte, de la două echipe din Championship și o echipă din Premier League. Au vrut să mă cumpere. Mai multe probleme, discuții întâmpinate de mulți jucători care și-au făcut junioratul în România, noi nu avem aceeași politică precum Spania, care dă drumul jucătorilor să plece pe anumite procente. Noi preferăm, ca și cluburi, să ținem jucătorii ”atârnați”, îmi cer scuze, dar ăsta e adevărul.
Te țin ”atârnat” de clubul respectiv, eu cunosc foști colegi care au avut ”N” oferte de la cluburi și n-au fost lăsați să plece. Am fost afectat într-un anumit punct. Eram destul de mic, aveam 16 ani, încă nu debutasem în prima ligă, apoi m-a luat domnul Rednic la prima echipă a lui Dinamo.
Am avut ofertă de la Middlesbrough, Dinamo nu m-a lăsat să plec, m-am întors, am fost afectat câteva luni de zile. Am avut ofertă de la Granada, am fost să semnez, nu s-au înțeles cluburile”, a spus Constantin Dima, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”
