Costi Dima, uluit de un fost coleg de la Dinamo: ”Nu am văzut niciodată un așa jucător. Extrem de talentat”

Fostul fundaș central cu 68 de meciuri în Liga 1, Costi Dima , s-a retras din fotbal în 2024, la Concordia Chiajna, după ce a fost legitimat la Metaloglobus, Chindia, UTA, Desna (Ucraina), Astra Giurgiu, FC Viitorul Constanța, Dinamo, Metalul Reșița și Sepsi OSK.

Îl mai așteaptă pe Rădoi? Ce a făcut Gaziantep în timp ce antrenorul era la Ovidiu

Farul Constanța – FCSB 2-3, ACUM pe Sport.ro! GOL după GOL la Ovidiu. Denis Alibec înscrie și el

În cadrul întrebărilor-fulger din emisiunea Poveștile Sport.ro, Costi Dima a fost întrebat despre cel mai talentat jucător alături de care a jucat. Fostul fotbalist l-a numit pe Vasile Cristian, un fost junior la Dinamo, care s-a retras la scurt timp după debut.

Dima a evidențiat cât de tehnic era și ce viziunea avea în teren

”Cine e ce mai talentat fotbalist alături de care ai jucat? Foarte simplu. E Vasile Cristian. Este un jucător care a debutat la Dinamo la 18 ani, dacă nu mă înșel, mijlocaș central care, din punctul meu de vedere, a fost un jucător extrem de talentat.

Generația mea. Acum s-a lăsat. Nu mai țin legătura cu el. S-a lăsat după ce a debutat la doi ani de zile maximum s-a și lăsat.

Eu nu am văzut niciodată un jucător așa. Era tehnic, vast. Un număr zece adevărat. Avea o viziune foarte bună asupra jocului”, a spus Costi Dima la Poveștile Sport.ro.