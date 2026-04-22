EXCLUSIV A jucat contra lui Isak la 16 ani: dinamovistul care i-a spus „nu” lui FCSB

Constantin Dima a fost invitatul lui Andru Nenciu în Emisiunea Poveștile Sport.ro.

Fostul fundaș central cu 68 de meciuri în Liga 1, Costi Dima, s-a retras din fotbal în 2024, la Concordia Chiajna, după ce a fost legitimat la Metaloglobus, Chindia, UTA, Desna (Ucraina), Astra Giurgiu, FC Viitorul Constanța, Dinamo, Metalul Reșița și Sepsi OSK.

Costi Dima i-a spus „nu” lui FCSB

Fostul jucător de la Dinamo, actualmente retras din cariera de fotbalist la 25 de ani, a fost dorit de FCSB la un moment dat.

Costi Dima a refuzat echipa patronată de Gigi Becali și a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro că nu regretă.

(n.r. de ce nu ai ajuns la FCSB?) Nu mi-am dorit la momentul respectiv să merg, asta a fost decizia mea. Nu știu de cine am fost dorit, chiar nu știu să vă spun nimic, dar nu regret că nu m-am dus”, a mai declarat fostul dinamovist, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Costi Dima a jucat împotriva lui Alexander Isak pe vremea când evolua pentru reprezentativa U17 a României, în septembrie 2016.

Fostul fotbalist a dezvăluit că starul lui Liverpool, pe care „cormoranii” au dat 145 de milioane de euro, nu i-a pus probleme în acel meci.

(n.r. cum era Isak la 16 ani?) Era un jucător valoros, un jucător bun. Datorită valorii sale a ajuns unde este în momentul de față, dar în meciurile pe care le-am jucat contra lui nu prea am întâmpinat așa multe probleme cu el, asta se poate vedea și în rezultat, dar și pe statistici”, a spus Costi Dima în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Dima a fost căpitan la naționala de juniori a României și era perceput drept un jucător cu viitor important în fotbalul românesc. A fost cât pe ce să ajungă și la Middlesbrough.

Costi Dima putea ajunge la Middlesbrough. De ce a ratat transferul: „Îmi cer scuze, dar ăsta e adevărul”

„Am fost foarte aproape, am fost la o semnătură distanță de Italia, de Anglia. La 18 ani, când eram la Sepsi, am avut trei oferte, de la două echipe din Championship și o echipă din Premier League. Au vrut să mă cumpere. Mai multe probleme, discuții întâmpinate de mulți jucători care și-au făcut junioratul în România, noi nu avem aceeași politică precum Spania, care dă drumul jucătorilor să plece pe anumite procente. Noi preferăm, ca și cluburi, să ținem jucătorii ”atârnați”, îmi cer scuze, dar ăsta e adevărul. 

Te țin ”atârnat” de clubul respectiv, eu cunosc foști colegi care au avut ”N” oferte de la cluburi și n-au fost lăsați să plece. Am fost afectat într-un anumit punct. Eram destul de mic, aveam 16 ani, încă nu debutasem în prima ligă, apoi m-a luat domnul Rednic la prima echipă a lui Dinamo.

Am avut ofertă de la Middlesbrough, Dinamo nu m-a lăsat să plec, m-am întors, am fost afectat câteva luni de zile. Am avut ofertă de la Granada, am fost să semnez, nu s-au înțeles cluburile”, a spus Constantin Dima, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”

