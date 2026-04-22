Fostul fundaș central cu 68 de meciuri în Liga 1, Costi Dima , s-a retras din fotbal în 2024, la Concordia Chiajna, după ce a fost legitimat la Metaloglobus, Chindia, UTA, Desna (Ucraina), Astra Giurgiu, FC Viitorul Constanța, Dinamo, Metalul Reșița și Sepsi OSK.

Costi Dima i-a spus „nu” lui FCSB

Fostul jucător de la Dinamo, actualmente retras din cariera de fotbalist la 25 de ani, a fost dorit de FCSB la un moment dat.

Costi Dima a refuzat echipa patronată de Gigi Becali și a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro că nu regretă.

„(n.r. de ce nu ai ajuns la FCSB?) Nu mi-am dorit la momentul respectiv să merg, asta a fost decizia mea. Nu știu de cine am fost dorit, chiar nu știu să vă spun nimic, dar nu regret că nu m-am dus”, a mai declarat fostul dinamovist, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Costi Dima a jucat împotriva lui Alexander Isak pe vremea când evolua pentru reprezentativa U17 a României, în septembrie 2016.

Fostul fotbalist a dezvăluit că starul lui Liverpool, pe care „cormoranii” au dat 145 de milioane de euro, nu i-a pus probleme în acel meci.

„(n.r. cum era Isak la 16 ani?) Era un jucător valoros, un jucător bun. Datorită valorii sale a ajuns unde este în momentul de față, dar în meciurile pe care le-am jucat contra lui nu prea am întâmpinat așa multe probleme cu el, asta se poate vedea și în rezultat, dar și pe statistici”, a spus Costi Dima în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.