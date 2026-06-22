Vestea momentului pentru vedeta din Superliga: ”Aproape sigur va schimba echipa!”

U Cluj a fost una dintre cele mai bune echipe din Superliga României în sezonul recent încheiat și s-a luptat până în ultimul moment pentru titlu și Cupa României cu Universitatea Craiova.

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Jovo Lukic a fost ”arma secretă” a ”Șepcilor Roșii”. După un sezon dezamăgitor la Universitatea Craiova, atacantul bosniac a semnat cu U Cluj și ”a rupt norii”. Lukic a marcat 20 de goluri și a oferit trei pase decisive în 39 de meciuri.

Evoluțiile impresionante ale lui Lukic i-au adus fotbalistului convocarea în lotul Bosniei pentru Cupa Mondială, iar Lukic nu a dezamăgit. Titular în primul meci al Bosniei împotriva Canadei, scor 1-1, Lukic a marcat golul echipei lui Sergej Barbarez.

Presa bosniacă anunță că Jovo Lukic va schimba echipa în această vară ”aproape sigur”. Sportsport.ba susține că ofertele din lumea arabă au început să curgă la birourile celor de la U Cluj și, cel mai probabil, chiar dacă ”Șepcile Roșii” nu se grăbesc să îl vândă pe Jovo Lukic, fotbalistul va ajunge fie în Arabia Saudită, fie în Emiratele Arabe Unite, însă există interes și din Qatar.

Sursa citată anunță că U Cluj solicită trei milioane de euro în schimbul fotbalistului.