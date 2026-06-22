Vestea momentului pentru vedeta din Superliga: ”Aproape sigur va schimba echipa!”

Vestea momentului pentru vedeta din Superliga: ”Aproape sigur va schimba echipa!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jucătorul momentului din Superliga României schimbă echipa. 

TAGS:
Jovo LukicU Clujbosnia
Din articol

U Cluj a fost una dintre cele mai bune echipe din Superliga României în sezonul recent încheiat și s-a luptat până în ultimul moment pentru titlu și Cupa României cu Universitatea Craiova.

Jovo Lukic schimbă echipa în această vară

  • Jovo lukic getty1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jovo Lukic a fost ”arma secretă” a ”Șepcilor Roșii”. După un sezon dezamăgitor la Universitatea Craiova, atacantul bosniac a semnat cu U Cluj și ”a rupt norii”. Lukic a marcat 20 de goluri și a oferit trei pase decisive în 39 de meciuri.

Evoluțiile impresionante ale lui Lukic i-au adus fotbalistului convocarea în lotul Bosniei pentru Cupa Mondială, iar Lukic nu a dezamăgit. Titular în primul meci al Bosniei împotriva Canadei, scor 1-1, Lukic a marcat golul echipei lui Sergej Barbarez. 

Presa bosniacă anunță că Jovo Lukic va schimba echipa în această vară ”aproape sigur”. Sportsport.ba susține că ofertele din lumea arabă au început să curgă la birourile celor de la U Cluj și, cel mai probabil, chiar dacă ”Șepcile Roșii” nu se grăbesc să îl vândă pe Jovo Lukic, fotbalistul va ajunge fie în Arabia Saudită, fie în Emiratele Arabe Unite, însă există interes și din Qatar.

Sursa citată anunță că U Cluj solicită trei milioane de euro în schimbul fotbalistului.

  • 2,2 milioane de euro este cota de piață a lui Jovo Lukic, potrivit Transfermarkt.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
ULTIMELE STIRI
Încă există Balcaniada! Câte medalii de aur a câștigat România și pe ce loc s-a clasat la final
Încă există Balcaniada! Câte medalii de aur a câștigat România și pe ce loc s-a clasat la final
Universitatea Craiova și-a schimbat antrenorul! Fostul selecționer a semnat în Bănie
Universitatea Craiova și-a schimbat antrenorul! Fostul selecționer a semnat în Bănie
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Răsturnare de situație! Alex Băluță i-a spus ”pas” lui Poli Timișoara și semnează cu altă echipă din România
Răsturnare de situație! Alex Băluță i-a spus ”pas” lui Poli Timișoara și semnează cu altă echipă din România
Cât costă noul BMW i3 50 xDrive First Edition și când apare în România
Cât costă noul BMW i3 50 xDrive First Edition și când apare în România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”



Recomandarile redactiei
Răsturnare de situație! Alex Băluță i-a spus ”pas” lui Poli Timișoara și semnează cu altă echipă din România
Răsturnare de situație! Alex Băluță i-a spus ”pas” lui Poli Timișoara și semnează cu altă echipă din România
Visul lui Gigi Becali se poate realiza! Turcii au făcut anunțul despre Denis Drăguș: ”El va lua decizia finală!”
Visul lui Gigi Becali se poate realiza! Turcii au făcut anunțul despre Denis Drăguș: ”El va lua decizia finală!”
Cât costă noul BMW i3 50 xDrive First Edition și când apare în România
Cât costă noul BMW i3 50 xDrive First Edition și când apare în România
Primele trei echipe calificate matematic în șaisprezecimile CM și primele trei echipe deja eliminate!
Primele trei echipe calificate matematic în șaisprezecimile CM și primele trei echipe deja eliminate!
Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”
Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Mihai Stoica, uluit de golgheterul Superligii: „Este cel mai bun jucător, o metamorfoză gigantică”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Jovo Lukic, „coșmarul” Craiovei: „Nimeni nu credea în noi, acum ne gândim la titlu!”
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
CITESTE SI
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

stirileprotv Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

stirileprotv Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

Criză în sănătate: peste 1.000 de localități din România nu au suficienți medici de familie, iar Urgențele sunt sufocate

stirileprotv Criză în sănătate: peste 1.000 de localități din România nu au suficienți medici de familie, iar Urgențele sunt sufocate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!