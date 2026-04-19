Cum a reacționat Universitatea Craiova după Dinamo - ”U” Cluj 2-1

Dinamo s-a impus cu 2-1 în fața lui ”U” Cluj, într-un meci din runda a 5-a din Superliga. „Câinii” au marcat prin Cîrjan (75') și Musi (81'), într-un timp ce ardelenii au înscris prin (84').

Mesajul oltenilor după ce ”U” Cluj a pierdut cu Dinamo

Universitatea Craiova poate profita de pasul greșit făcut de ardeleni și să egaleze liderul din Superliga la puncte.

Oltenii au postat un mesaj de încurajare pe rețelele sociale pentru fotbaliștii lui Filipe Coelho înaintea partidei cu Rapid din această etapă.

„Să fim din nou ce-am fost şi chiar mai mult decât atât!”, a fost mesajul postat de Craiova pe rețelele de socializare.