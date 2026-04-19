Dinamo s-a impus cu 2-1 în fața lui ”U” Cluj, într-un meci din runda a 5-a din Superliga. „Câinii” au marcat prin Cîrjan (75') și Musi (81'), într-un timp ce ardelenii au înscris prin (84').

Raul Opruț: ”Am arătat că putem să batem pe oricine!”

Fotbalistul lui Dinamo a fost mulțumit de jocul echipei sale la finalul meciului cu ”U” Cluj.

Raul Opruț consideră că echipa antrenată de Zeljko Kopic poate să câștige împotriva oricărui adversar din play-off.

„Meritam să câștigăm acest joc cu U Cluj. În unele momente am avut ghinion, dar am arătat că putem să batem pe oricine! Totul ține de detalii în fotbal.

Se strânsese puțină frustrare la noi, pentru că la jocurile prestate anterior nu se reflectau și rezultatele.

În majoritatea meciurilor am prestat un joc bun și am avut ocazii, dar am avut și mult ghinion, în ceea ce privește finalizarea.

În seara asta (n.r. sâmbătă, 18 aprilie) era frumos dacă câștigam fără să primim gol, dar e bine și așa și ne bucurăm pentru cele 3 puncte.

În prima repriză nu au fost multe faze de poartă, nici de o parte, dar nici de alta. Așa se întâmplă când se întâlnesc două echipe bune. A doua repriză a fost mai deschisă și au apărut și fazele de contraatac.

Au fost două echipe care au încercat să joace fotbal și cred că asta e cel mai important”, a declarat Raul Opruț, la flash-interviu.

În urma acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul cinci în play-off-ul Superligii și are 31 de puncte.

De cealaltă parte, ”U” Cluj rămâne liderul din Superliga cu 39 de puncte.