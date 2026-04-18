Cele două echipe s-au confruntat pe Arena Națională în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României. Dinamo a înregistrat toate cele trei puncte, producându-i lui ”U” Cluj prima înfrângere din play-off.

Cătălin Cîrjan a deschis scorul în minutul 75, din pasa lui Daniel Armstrong. În minutul 81, Musi a majorat diferența, iar în minutul 84, Atanas Trică și-a trecut numele pe tabela de marcaj în dreptul ”șepcilor roșii”.

Zeljko Kopic exultă după victoria cu ”U” Cluj: ”Meritată! Am fost echipa mai bună” + ce se întâmplă cu Mamoudou Karamoko

După meci, Zeljko Kopic a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat că Dinamo a meritat cele trei puncte din confruntarea cu ”U” Cluj

”Am meritat, am fost echipa mai bună. Ambiția noastră a fost să dominăm jocul și am făcut asta. În prima repriză am fost puțin cam lenți, U Cluj s-a apărat bine și am discutat astea la pauză și am făcut anumite schimbări. Am încercat să fim mult mai periculoși. Băieții care au intrat de pe bancă au intrat foarte bine, au dat totul și sunt mândru de toți.

Ăsta e fotbalul, 80 sau 90% din lucrurile pe care le-am făcut și în meciurile trecute au fost bune, dar acum o să avem un plus de moral. Atmosfera a fost mereu bună în vestiar.

E bine că avem competiție pe posturi, jucătorii intră pe teren și se luptă. Ne lipsesc câteva puncte pentru a fi puțin mai sus, dar suntem acolo și e important că am câștigat.

E greu să spun ce s-a întâmplat cu Karamoko. Săptămâna asta a fost ok, parametrii au fost sub control. Trebuie să vedem cum este, sper că nu e ceva serios, dar nu l-am simțit că are energie, intensitate.

E cea mai importantă parte a sezonului și încercăm să pregătim jucătorii cum trebuie. Trebuie să ne pregătim bine pentru meciul de Cupă cu Craiova, unde emoțiile vor fi mai mari. Trebuie să ne împingem până la limită acum”, a spus Kopic.

Echipele de start din Dinamo - ”U” Cluj

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoioanov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Mazilu, Pop, Karamoko; Rezerve: Roșca, Musi, Milanov, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Mărginean; Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chipciu - Bic - O. Mendy, Drammeh - Stanojev, Lukic, El Sawy; Rezerve: Lefter, T. Coșa, Capradossi, M. Silva, Codrea, Pall, A. Gheorghiță, Nistor, Macalou, Fabry, Postolachi, A. Trică; Antrenor: Cristiano Bergodi

Cum arată play-off-ul

După Dinamo - ”U” Cluj, ”câinii” au urcat pe locul 5 cu 31 de puncte. Echipa pregătită de Kopic a bifat o victorie, două rezultate de egalitate și două eșecuri până acum.

De cealaltă parte, ”șepcile roșii” sunt în continuare primele în clasament cu 39 de puncte. Patru victorii și un rezultat negativ au bifat jucătorii lui Cristiano Bergodi.