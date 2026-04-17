Constantin Dima, fost jucător la Dinamo, Astra Giurgiu și Sepsi, dar și fost căpitan al loturilor naționale de juniori, s-a retras din fotbal la vârsta de 25 de ani.

Acum are 26 de ani și este implicat în afacerile familiei sale. Stă departe de fotbal, dar nu uită că traseul carierei sale putea fi cu totul altul.

Fostul fundaș, care și-a încheiat cariera în 2024 după o ultimă experiență la Concordia Chiajna, a avut oferte de la echipe ”cu nume”, dar negocierile s-au blocat la nivel e cluburi. A primit oferte din Italia, Spania și Anglia, așa cum a dezvăluit și la finalul anului 2025, într-un interviu exclusiv acordat pentru Sport.ro.

Una dintre echipele interesate de Constantin Dima a fost Middlesbrough, una dintre echipele de tradiție din fotbalul englez, care joacă de nouă ani în Championship.

Constantin Dima dezvăluie de ce a ratat transferul la Middlesbrough

„Am fost foarte aproape, am fost la o semnătură distanță de Italia, de Anglia. La 18 ani, când eram la Sepsi, am avut trei oferte, de la două echipe din Championship și o echipă din Premier League. Au vrut să mă cumpere. Mai multe probleme, discuții întâmpinate de mulți jucători care și-au făcut junioratul în România, noi nu avem aceeași politică precum Spania, care dă drumul jucătorilor să plece pe anumite procente. Noi preferăm, ca și cluburi, să ținem jucătorii ”atârnați”, îmi cer scuze, dar ăsta e adevărul.

Te țin ”atârnat” de clubul respectiv, eu cunosc foști colegi care au avut ”N” oferte de la cluburi și n-au fost lăsați să plece. Am fost afectat într-un anumit punct. Eram destul de mic, aveam 16 ani, încă nu debutasem în prima ligă, apoi m-a luat domnul Rednic la prima echipă a lui Dinamo.

Am avut ofertă de la Middlesbrough, Dinamo nu m-a lăsat să plec, m-am întors, am fost afectat câteva luni de zile. Am avut ofertă de la Granada, am fost să semnez, nu s-au înțeles cluburile”, a spus Constantin Dima, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”

Dinamo București, Metalul Reșița, Sepsi OSK, Farul Constanța, Astra Giurgiu, Desna Chernigiv, UTA Arad, Chindia Târgoviște, Metaloglobus București și Concordia Chiajna sunt echipele pentru care a evoluat Constantin Dima.

Astra Giurgiu este echipa pentru care Dima a bifat cele mai multe apariții (41). De acolo a prins și transferul în Ucraina, la Desna, club care plătea 100.000 de euro în schimbul său.