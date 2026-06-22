EXCLUSIV Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE

Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj își conturează lotul pentru sezonul 2026-2027 de Superliga României. 

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CULISE | Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României

Fundașul Marian Huja s-a transferat în vara trecută, 2025, de la Petrolul Ploiești. Apărătorul cu dublă cetățenie, română și portugheză, a părăsit clubul de pe ”Ilie Oană” și a decis să semneze cu Pogon Szczecin. În Polonia, Huja parafa un contract valabil pentru două sezoane cu opțiune de prelungire pentru încă o stagiune.

Apărătorul era jucătorul Petrolului Ploiești încă din toamna anului 2020, spera la o carieră în afara României, cu realizări, dar la începutul anului, în februarie 2026 mai exact, a decis să revină în Supeliga!

Istoria lui Marian Huja la CFR Cluj. În februarie era împrumutat pentru a fi titular

Marian Huja a stârnit interes și în rândul echipelor din Superliga României înaintea mutării în Polonia. Una dintre echipele care s-au interesat de Huja a fost Dinamo, însă oferta ”câinilor roșii” de la acea vreme nu s-a ridicat la pretențiile ploieștenilor.

Clubul Petrolul a încasat aproximativ 400.000 de euro în urma vânzării lui Huja, sumă care cuprindea și bonusuri. În primă fază, când s-a făcut acordul, clubul din Ploiești a încasat 300.000 de euro.

Apoi, după doar jumătate de an, a revenit în România, dar nu la Petrolul, ci la CFR Cluj.

Daniel Pancu l-a pus pe picioare pe Marian Huja la CFR Cluj

Marian Huja a decis să se întoarcă în România pentru a prinde cât mai multe minute, pentru a putea juca, să nu piardă ritmul, după ce a fost trecut pe bancă de noul antrenor numit la acea vreme la formația din Polonia.

De altfel, în momentul împrumutului la CFR Cluj, acesta a fost unul din ”punctele importante” pentru care el a acceptat propunerea, întrucât conducerea ardelenilor urma să renunțe la un fotbalist, să îl vândă, iar astfel s-ar fi ”eliberat” postul pentru Huja.

Doar că până la urmă cedarea plănuită de CFR Cluj nu mai materializat, iar în primă fază Huja a fost mai mult rezervă. Venirea lui Daniel Pancu a schimbat situația, iar apărătorul a fost tot mai utilizat apoi, fiind chiar foarte apreciat de specialiști și fiind la un nivel foarte bun.

Venirea portughezului Antonio Folha l-a convins pe portughezul Marian Huja

Astfel, așa a fost parafat și acordul definitiv din această vară, cu trecerea la CFR Cluj, fiind convins că, deși antrenorul s-a schimbat, Huja a prins încredere și simte că poate să se ridice la un nivel bun în continuare.

Însă, din informațiile Sport.ro, relația lui Pancu cu Huja a fost una foarte bună, iar antrenorul a reușit să îl motiveze și să îi dea încrederea de care avea nevoie. Deși ardelenii au alt antrenor acum, tehnicianul a confirmat că îl va testa pe apărător în această vară, însă este de părere, la ora actuală, că fundașul va aduce un plus în defensivă, chiar dacă echipa pare să se axeze pe fotbaliști iberici, din Portugalia, de acum.

Un plus al lui Huja este chiar faptul că s-a născut în Portugalia! El poate comunica bine cu ibericul Antonio Folha și, din informațiile Sport.ro, acest lucru a cântărit mult pentru fundaș în alegerea lui de a rămâne, până să fie activată oficial clauza de transfer.

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